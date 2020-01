Talibanes se declaran dispuestos a firmar acuerdo con EE.UU.

–Los talibanes están dispuestos a reducir la violencia en Afganistán antes de firmar quizás de aquí a finales de mes un acuerdo para la retirada de las tropas estadounidenses, afirmó este sábado Suhail Shaheen, uno de sus voceros, al diario paquistaní Dawn. Estados Unidos impuso precisamente una reducción de la violencia como condición previa para seguir negociando.

«Estamos de acuerdo en reducir nuestras actividades militares en los días previos a la firma de un acuerdo de paz con Estados Unidos”, señaló el vocero, quien dijo estar «optimista” ante la posibilidad de firmar un acuerdo «a más tardar a fin de mes”. Según Shaheen, esta reducción de las operaciones militares de los insurgentes será «general e incluirá todas las fuerzas, incluyendo a las del Estado».

El viernes trascendió que los talibanes habían transmitido a los representantes estadounidenses una breve oferta de alto el fuego, de entre siete y diez días de duración, tras más de 18 años de guerra. Asimismo, se abrieron a negociar con las autoridades afganas si se logra un acuerdo con los enviados estadounidenses en los diálogos que tienen lugar en Doha, Qatar.

La oferta de los talibanes no fue objeto de anuncio público y Washington no informó haber recibido una propuesta de parte de los insurgentes islamistas. Estados Unidos quiere de parte de estos el compromiso de que no darán refugio ni prestarán ayuda a grupos yihadistas, mientras que los rebeldes aspiran a que Washington abandone totalmente el país.

Representantes de ambas partes se reunieron esta semana en Doha y volverán a encontrarse en unos días, dijo Shaheen en su cuenta de Twitter. El objetivo es aplicar el alto el fuego una vez que se firme el acuerdo en Doha, si es que eso llega a suceder. El paso siguiente será que los talibanes y el gobierno afgano se reúnan en Alemania, lo que supone un avance, pues hasta la fecha los radicales habían rechazado de plano encontrarse con las autoridades de Kabul. (Información DW).