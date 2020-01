Casa Blanca: Juicio político a Trump es una intromisión en las presidenciales

Loterias

Loterías y chances de este 18 de enero en Colombia:

Baloto 02 08 09 25 33 12

Revancha 08 17 18 37 42 11

Boyacá 7071 – Serie 135

Cauca 7823 – Serie 129

DORADO

Mañana 6171 – Tarde 2989 – Noche 8026

CULONA:

Día 4310 – Noche 4685

ASTRO SOL

5920 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

7572 – Signo Aries

PIJAO:

9454

PAISITA:

Día 5801 – Noche 7772

CHONTICO:

Día 9381 – Noche 3200

CAFETERITO:

Tarde 7789 – Noche 2593

SINUANO:

Día 1411 – Noche 9943

CASH THREE:

Día 589 – Noche 088

PLAY FOUR:

Día 4737 – Noche 2739

SAMAN:

8362

CARIBEÑA:

Día 7015 – Noche 8082

WIN FOUR:

9482

EVENING:

0430

MOTILÓN:

Tarde 5453 – Noche 1271

LA FANTÁSTICA:

Día 1453 – Noche 9470

ANTIOQUEÑITA

Día 1259 – Tarde 1040

Paisa Lotto

8951