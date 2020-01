Guaidó fue recibido en Colombia con honores militares de jefe de Estado

Loterias

Loterías y chances del 19 de enero en el territorio colombiano:

DORADO

Noche 0495

CULONA:

Noche 3513

ASTRO LUNA

2729 – Signo Leo

PIJAO:

9643

PAISITA:

Día 3866 – Noche 0042

CHONTICO:

Día 3631 – Noche 6638

CAFETERITO:

Noche 0471

SINUANO:

Día 4133 – Noche 7778

CASH THREE:

Día 580 – Noche 961

PLAY FOUR:

Día 7948 – Noche 3244

SAMAN:

7088

CARIBEÑA:

Día 8467 – Noche 7240

WIN FOUR:

7117

EVENING:

4267

MOTILÓN:

Tarde 2216 – Noche 6408

LA FANTÁSTICA:

Noche 1297

ANTIOQUEÑITA

Día 8881 – Tarde 6015

RESULTADOS DEL SÁBADO 18 DE ENERO

Baloto 02 08 09 25 33 12

Revancha 08 17 18 37 42 11

Boyacá 7071 – Serie 135

Cauca 7823 – Serie 129