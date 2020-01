Indignación por parque que obligó a un cerdo a hacer bungee jumping

El indignante caso de maltrato animal sucedió en el parque temático The Meixin Red Wine Town, ubicado en Chongqing, al suroeste de China?.

El cerdo vivo fue atado a una cuerda de bungee jumping y lanzado al vacío 70 metros como parte de la inauguración de un nuevo juego, en el parque de diversiones de China.

Al cerdo de 75 kilos lo ataron los pies para que no pudiera escapar, lo vistieron con una capa y lo amarraron a cuerdas elásticas antes de ser empujado al vacío.

Según reportan medios internacionales, los representantes del parque lo llamaron «entretenimiento» y dijeron que el evento se realizó para conmemorar la apertura de la nueva atracción de bungee y que pretendía ser un acto divertido relacionado con la caída del precio de la carne de cerdo.

Mientras el cerdo grita, se puede escuchar a la gente reír y vitorear desde la plataforma. Cuando el cerdo vuelve a levantarse y se lo desata, parece estar inconsciente de la prueba.

Sin embargo, pocos se divirtieron en línea. Un usuario escribió: “No veo nada gracioso en él. ¿Por qué había gente riéndose? El hecho de que el animal no pueda expresar miedo no significa que no tenga miedo “.

Otra persona sugirió que el dueño del parque temático debería reemplazar al cerdo: “Atar a su jefe y derribarlo sería mucho más entretenido”.

Si bien las quejas sobre el video en línea, calificándolo de “repugnante” y “no es gracioso en absoluto”, el propietario del parque defendió la decisión, diciendo: “Dejamos que el cerdo haga el primer salto porque los precios del cerdo han sido muy altos este año y recientemente cayeron un poco “.