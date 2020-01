Cortes de agua para este martes 21 y miércoles 22 de enero en Bogotá

Loterias

Loterías y chances del 20 de enero en Colombia:

Cundinamarca 6661 – Serie 179

Tolima 8851 – Serie 050

DORADO

Mañana 6164 – Tarde 8788

CULONA:

Día 7043 – Noche 8288

ASTRO SOL

9804 – Signo Tauro

ASTRO LUNA

5980 – Signo Sagitario

PIJAO:

7112

PAISITA:

Día 3148 – Noche 9644

CHONTICO:

Día 7875 – Noche 7127

CAFETERITO:

Tarde 8191 – Noche 7185

SINUANO:

Día 0050 – Noche 3279

CASH THREE:

Día 742 – Noche 985

PLAY FOUR:

Día 5272 – Noche 9065

SAMAN:

7967

CARIBEÑA:

Día 1921 – Noche 8769

WIN FOUR:

9120

EVENING:

0401

MOTILÓN:

Tarde 2741 – Noche 8404

LA FANTÁSTICA:

Día 7216 – Noche 1481

ANTIOQUEÑITA

Día 4639 – Tarde 7507