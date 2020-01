Nuevo protocolo de protestas en Bogotá viola el Código Nacional de Policía: Emel Rojas

“A pesar de los esfuerzos de la Alcaldía para dialogar con quienes bloquean las vías el protocolo no funciona y además viola el Código Nacional de Policía y Convivencia”, señaló el Concejal Emel Rojas de Colombia Justa Libres luego de los bloqueos presentados en el Portal de Suba en la madrugada de este 21 de enero con ocasión de la nueva jornada de protestas en Bogotá.

“Lo que ha quedado en evidencia es que el nuevo protocolo de protestas implementado por la Alcaldía de Bogotá no funciona, pues lo que se hace es aplazar las medidas urgentes, como desbloquear los portales y estaciones de Transmilenio, lo cual luego tiene consecuencias más severas a nivel de orden público y movilidad en la ciudad.” Señaló Rojas.

También señaló el cabildante que el nuevo protocolo viola constantemente el Código Nacional de Policía al permitir durante un amplio espacio de tiempo los bloqueos en el sistema de transporte.

“El numeral 9 del artículo 146 del Código de Policía señala que los bloqueos en el Sistema Público de Transporte están prohibidos, no hay excepciones, deben ser sancionados con una multa general tipo 3 (16 SMLDV), asunto que no fue observado por el Distrito, el cual creó excepciones a la norma de forma consuetudinaria, además según tenemos conocimiento este comparendo no se está imponiendo” Finalizó Rojas