EE.UU impone nuevas sanciones al régimen de Maduro; bloquea 15 aviones de Pdvsa

–El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó y bloqueó el uso de 15 aviones venezolanos, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), los cuales eran usados indebidamente por integrantes del régimen de Nicolás Maduro.

«Continuamos nuestros esfuerzos proactivos para apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela. Hoy los Estados Unidos identificaron 15 aviones PDVSA como propiedad bloqueada. La comunidad internacional debe continuar trabajando juntos para restaurar la paz y la prosperidad del pueblo venezolano», escribio el secretario de Estado Mike Pompeo en su cuenta en Twitter.

We continue our proactive efforts to support a peaceful, democratic transition in #Venezuela. Today the U.S. identified 15 PDVSA aircraft as blocked property. The international community must continue to work together to restore peace and prosperity to the Venezuelan people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 21 de enero de 2020