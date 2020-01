Esta es la estrategia colombiana de Economía Circular en Davos

Desde su lanzamiento en noviembre de 2018, el Gobierno colombiano ha logrado capacitar a más de 11.000 personas en buena parte del territorio nacional en la Estrategia Nacional de Economía Circular, la primera en Latinoamérica.

Esta estrategia busca promover la transformación productiva para maximizar el valor agregado de los sistemas industriales y agropecuarios y las ciudades sostenibles en términos económicos, ambientales y sociales, a partir de la circularidad, innovación tecnológica, colaboración en nuevos modelos de negocio.

La estrategia prioriza seis líneas de acción: Flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo, Flujo de materiales de embalaje, Flujos y utilización de biomasa, Fuentes y uso de energía, Flujos de agua y Flujo de materiales de construcción.

“Este es un reto que no podemos asumir solos y por eso, siguiendo las instrucciones del Presidente Iván Duque, hemos visitado todas las regiones para suscribir pactos que nos ayuden a implementar esta iniciativa con el apoyo de todos los sectores a lo largo y ancho del país”, indicó el Ministro Lozano.

Asimismo, el Jefe de la Cartera de Ambiente, insistió en que la estrategia de Economía Circular implica, por su naturaleza, en el trabajo conjunto de productores, proveedores, consumidores y demás actores de los sistemas productivos y de consumo para desarrollar e implementar nuevos modelos de negocio que incorporen la gestión de los residuos, el manejo eficiente de los materiales y el cambio en los estilos de vida de los ciudadanos.

Los pormenores de esta apuesta y los hitos estratégicos logrados a la fecha en el país fueron parte de la exposición que el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, presentó en el foro PACE: From Upscaling to Strategic Impact in the Circular Economy, donde compartió escenario con el Presidente del Instituto de Recursos Mundiales, Andrew Steer; la Vicepresidenta de Apple, Lisa Jackson; y Marco Bizzarri, Director Ejecutivo de Gucci.

La Plataforma para Acelerar la Economía Circular (PACE) reúne a más de 70 líderes de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales y académicos. Se compone de más de 200 miembros de la comunidad e impulsa el cambio a través de proyectos, aprendizaje y acción.

Se estima que con la implementación de esta estrategia las ganancias, los avances en competitividad y el beneficio para el medio ambiente son extraordinarios, gracias a la gestión de recursos más efectiva, la consecuente reducción de costos en materias primas, la promoción del empleo y la innovación.

Algunos logros estratégicos tras un año de la estrategia de Economía Circular

•Firma del Pacto Nacional para la Economía Circular en Colombia suscrito por 50 actores públicos y privados

•19 talleres regionales de pedagogía en economía circular, con la asistencia de más de 3.000 personas y donde se han presentado más de 80 iniciativas exitosas de economía circular en el país.

•16 pactos regionales firmados por más de 230 sindicatos, instituciones académicas, alcaldías, gobernaciones, ONG, organizaciones de recicladores y organizaciones civiles.

•Talleres de economía circular realizados con los sectores de hidrocarburos, agrícola y de servicios públicos residenciales, donde asistieron y se comprometieron más de 450 personas con esta estrategia.

•Más de 11.000 personas capacitadas.

•15 talleres sectoriales para coordinar objetivos y acciones con los principales grupos de interés de las diferentes líneas de acción de la Estrategia Nacional de Economía Circular, con más de 250 asistentes, 29 objetivos acordados y 43 acciones definidas.

•Creación del Sistema de Información de Economía Circular -SIEC- y ejecución de 2 sesiones de la Junta de Información de Economía Circular con la presencia de más de 100 participantes de generadores y usuarios de información de economía circular.

•Implementación de la primera versión del Programa de Capacitación en Economía Circular dirigido a funcionarios públicos del gobierno central y regional (Bogotá – Cundinamarca).

•Inclusión de la economía circular en agendas interministeriales y acuerdos sectoriales firmados hasta la fecha para consolidar sectores productivos sostenibles.

•Se han documentado 7 iniciativas exitosas de la línea de fuentes y uso de energía y 12 iniciativas exitosas de la línea de flujos de agua, que se publicarán en el portafolio nacional de iniciativas exitosas de economía circular.

•Se firmó un acuerdo con Ecopetrol para trabajar en la corriente Y9 de residuos peligrosos (mezclas y emulsiones de petróleo y agua o hidrocarburos y residuos de agua) para incluir actividades relacionadas con el uso de estos residuos.