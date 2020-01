Reglas de Oro por Claudia Bahamón para que los 40 sean los nuevos 20 en la piel

Es una de las presentadoras más bellas y queridas en el país, Claudia Bahamón nació en Neiva y estudió arquitectura, pero la vida le cambió cuando inicio en el mundo de la televisión. Actualmente está casada con el cineasta Simón Brand y es madre de dos hijos, Luca y Samuel.

Es amante de la naturaleza y apasionada por ayudar el medio ambiente, vive en Los Ángeles (Estados Unidos), viaja con regularidad a Colombia para participar en campañas y presentar programas de televisión.

Con su carisma y belleza a lo largo de su carrera ha cautivado a los colombianos, sin embargo, detrás de esta hermosa mujer se esconden algunos secretos que la han ayudado a lucir siempre radiante. Claudia presenta las reglas de oro para que los 40 sean los nuevos 20 en la piel:

– Desmaquillarse siempre

Una de las reglas más importantes es jamás irse a dormir sin remover el maquillaje, ya que la noche es el momento perfecto para que la piel se rehidrate y descanse. “Por mi trabajo tengo que estar más expuesta a los cosméticos por eso desmaquillarme con las toallitas y el agua micelar de la línea purified skin de Neutrogena es fundamental, pues cuando dormimos sin retirarlo, los aceites de todo el día se quedan en la cara, causando envejecimiento prematuro y un cutis opaco” afirma Claudia Bahamón.

– Menos, es más

Cuando no estoy grabando no utilizo maquillaje, dejo que mi piel respire y esté libre, la clave en estos días es hidratar y protegerla del sol, yo lo hago con Hydro Boost Water Gel FPS 25. El maquillaje sirve para disimular las líneas de expresión, pero a la larga acelera su aparición ya que el producto tiende a acumularse en las líneas finas de nuestra cara, engrosándolas poco a poco.

– Rutina de cuidado facial

Tener una rutina diaria es de mis reglas inquebrantables, para que sea correcta hay que tomarse el tiempo necesario hasta comprobar que la piel no tenga ningún residuo cuando termine.

Me desmaquillo con las toallitas húmedas y el agua micelar de la línea Purified Skin

Termino de limpiar mi cara con el gel de limpieza de la misma línea, con ácido glicólico, que respeta la barrera natural de la piel.

Finalmente, y mi parte favorita, hidrato con el fantástico gel Hydro Boost de Neutrogena, que deja mi piel suave y sin sensación grasosa.

– No exfoliar de más

La exfoliación es buena, pero no podemos abusar pues la exageración puede ser perjudicial y lo único que hacemos es dañar la piel; mi rutina es exfoliar una vez por semana así no estimuló la producción de grasa extra, no generó pérdida de aceites naturales y tampoco irrito mi cutis.

– Mi fórmula para una piel saludable

Mi fórmula personal para que la piel siempre se vea saludable son limpieza + hidratación + protección, así de sencillo. Jugos verdes regeneradores celulares y protector solar para salir a la calle siempre.

– La alimentación es clave

Me gusta darme mis “placeres culposos” pero habitualmente tomo mucha agua, como muy saludable, preferiblemente orgánico, muchos vegetales y pescado.