Corte Constitucional niega libertad del Oso Chucho; los animales no son sujetos de derechos, afirma

–El recurso de hábeas corpus no es procedente para los animales, concluyó la Corte Constitucional al fallar tutela sobre el Oso Chucho, el cual seguirá confinado en el Zoologico de Barranquilla.

De acuerdo con el dictamen del alto tribunal, las especies animales están protegidas por el ordenamiento jurídico colombiano y cuentan con otros recursos para invocar sus derechos.

La Corte estableció que los animales no son sujetos de derecho, sino objetos de protección constitucional, y que el mejor lugar para Chucho en sus condiciones es el zoológico, ya que, al vivir toda su vida en cautiverio, correría riesgo sin el cuidado humano.

La Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que había revocado un habeas corpus que en 2017 le concedió al oso Chucho la Sala Civil de ese mismo tribunal.

La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, explicó que “no existe el derecho a la libertad de los animales (…), pero el hecho de decir que no tiene derecho a la libertad no quiere decir que no exista el deber de cuidado y protección a las especies en general y hay conductas que castigan el tráfico de animales”.

Agregó que “la ley les ha otorgado a los seres sintientes unas garantías, unos beneficios y que también limitan la actuación del ser humano, es como el ordenamiento jurídico ha entendido ese deber de protección al medio ambiente y a las especies”.

El oso Chucho nació en Cautiverio en Nariño, luego a los cuatro años se lo llevaron a Manizales, Caldas, pero allí no recibió la protección ni el tratamiento debido, pues entre otras cosas, era alimentado con comida para perro.

