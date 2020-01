Mujer taxista bajó del pelo a pasajera que vomitó en su vehículo

En vídeo quedó captado un nuevo caso de intolerancia por parte de taxistas en Bogotá, cuando una conductora agredió a golpes y bajó del pelo a una joven pasajera quien al parecer se habría vomitado al interior del vehículo de transporte público.

Los hechos se registraron en la noche del jueves en la Carrera 19 con Calle 106, luego que la pasajera tomara el taxi tras salir de uno de los sitios de rumba del sector.

Al parecer, al iniciar el recorrido, la joven quien iba en estado de embriaguez se vomitó dentro del vehículo, lo que causó la ira de la conductora, quien obligó a la pasajera a bajarse a la fuerza.

En un video que se viralizó en redes sociales, se ve el momento en que la taxista la emprende a golpes contra la pasajera al interior del taxi, luego la toma por el cabello y la baja del automotor.

A ésta hora se presenta una riña en la Avenida Cra 19 con Calle 116 en el norte de Bogotá, la pasajera se negó a pagar el lavado del taxi y fue bajada a la fuerza. pic.twitter.com/voKOu8iavU — Juan Manuel Vargas O (@Pilotoestereo) January 24, 2020

La joven agredida aseguró que había pagado la carrera por adelantado, y se comprometió a limpiar el carro una vez que llegara a su casa, sin embargo la taxista exigía el pago de inmediato del lavado del vehículo.

«Le dije que parara un minuto porque me sentía mal, ella se devolvió donde habían más taxistas y me empezaron a agredir, llamé al 123 en reiteradas ocasiones, luego llegó un patrullero que dijo que todo era mi culpa y que tenía que pagar o si no que me bajaran y simplemente se fue, segundos después sentí que me empezaron a golpear, me arrastraron y me bajaron a la fuerza» indicó la mujer en entrevista con RCN Radio.

«Yo acepto que cometí un error, pero también es injusto conmigo la manera en la que fui tratada y la policía no hizo nada, no me debieron agredir de esa manera», agregó la pasajera.

Luego de la breve intervención del primer uniformado, una segunda patrulla llegó al lugar para mediar en la situación y el taxi de placas WMN640 abandonó el lugar.