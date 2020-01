A la fecha no hay casos de coronavirus de China confirmados en Colombia: Gobierno

Así lo explicó el ministro (e) de Salud y Protección Social, Iván González, tras señalar que: «A la fecha no hay casos de coronavirus de China confirmados en Colombia y seguimos con todos los protocolos de vigilancia activados».

El riesgo del país continúa siendo bajo, aunque puede ser cambiante a raíz de los hechos que se presenten en el mundo. Estamos haciendo evaluación permanente del riesgo y si llegara a haber alguna modificación lo informaremos de inmediato.

El ministro (e) de Salud y Protección Social, Iván Darío González Ortiz, hizo referencia a la situación actual del nuevo coronavirus 2019(nCoV) de China, que afecta en la actualidad a 11 países en el mundo.

El Ministro (e) informó que en Colombia se han estudiado cinco casos sospechosos y a la fecha ninguno ha sido reportado como positivo con esta nueva enfermedad.

«El mundo lleva 27 días conociendo esta nueva enfermedad y queremos expresar que el riesgo de introducción al país es bajo, pero no significa que sea cero. Colombia no tiene flujos migratorios directos con China, no hay vuelos directos. No obstante, adelantamos los protocolos exigidos por la Organización Mundial de la Salud – OMS y el Reglamento Sanitario Internacional para esta clase de situaciones», dijo.

El Ministro explicó que «se identificaron cuatro casos sospechosos en Bogotá y uno está en estudio en Cali. En estos momentos se están corriendo pruebas virales a través del Instituto Nacional de Salud – INS y a esta hora no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus en Colombia», expresó.

González Ortiz indicó que dentro de los 20 protocolos establecidos para la atención de emergencias por parte de la OMS se determinan algunas variables para el diagnóstico de coronavirus.

«Se cruzan antecedentes de viajes a Wuhan, China, con signos respiratorios para determinar en qué estado se encuentran los casos. Este virus es tan nuevo que en el mundo existen muy pocos países que corren pruebas específicas. Nosotros hacemos las pruebas iniciales en el Instituto Nacional de Salud y si necesitamos confirmación del caso porque la muestra no dio positivo para alguno de los virus respiratorios que tenemos en el país, entonces las enviamos para confirmación al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos», agregó.

Finalmente, el Ministro (e) sostuvo que «en Colombia el riesgo se sigue considerando bajo, pero la evolución puede ser cambiante debido a los hechos que se presenten en el mundo. Así que estamos haciendo evaluación permanente y si llegara a haber alguna modificación lo informaremos de inmediato».

A la fecha, la Organización Mundial de la Salud reporta 2.014 casos confirmados del nuevo coronavirus en 11 países y 41 decesos como consecuencia de esta enfermedad. Los casos confirmados se encuentran en China (1.985); Tailandia (5); Australia (4), Singapur (4); Malasia (3); Corea del Sur (2); Vietnam (2); Japón (3); Francia (3); Estados Unidos (2) y Nepal (1).