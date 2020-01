Ministra del Interior califica «semifallido» acuerdo de paz con las Farc

–Como «semifallido” calificó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el proceso de implementación del acuerdo de paz con las Farc, pues aseguró que los miembros de la antigua guerrilla no les han respondido a quienes creyeron en ellos.

Igualmente indicó que hay una presión permanente con relación a la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

No obstante advirtió que el presidente Iván Duque Márquez, ha respetado la institucionalidad que se creó para el acuerdo.

Dijo que “el Gobierno del presidente Duque encontró un ambiente de país polarizado por una negociación política que no recogió a las mayorías del país”.

“El Acuerdo diría, en lo personal, es semifallido y no por el gobierno del presidente, que ha respetado la institucionalidad, a pesar de que no compartimos mucho de la estructuración que se dio (…) Duque encontró un ambiente de país polarizado por una negociación política que no recogió a las mayorías del país y con una oposición fuerte”, precisó.

Además señaló: “Hay unos sectores que se apartaron del proceso y hoy son disidencias. Son los más beligerantes y los más activos en el narcotráfico. La institucionalidad, que estaba prevista para una implementación a 10 años, terminó siendo una carga inicial para este gobierno (…) Llegamos en 2018 con un presupuesto desfinanciado en $14 billones, por ello era necesario una Ley de Financiamiento”.

De otro lado, la ministra se declaró convencida de que “el país está en mora de hacer una reforma política”.

Sin embargo, agregó que esta iniciativa “no es posible si no hay un consenso previo entre los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso de la República”.

Durante su participación en el Foro Colombia 2020, la titular de la cartera enfatizó que hay temas clave en el ámbito político que requieren de una reforma, con el fin de que haya reglas de juego claras en el funcionamiento de los partidos políticos, la financiación de campañas, la composición de las listas para elecciones de cuerpos colegiados, entre otros temas.

En su intervención, la Ministra se refirió a la agenda legislativa que el Gobierno prepara para las sesiones ordinarias del Congreso de la República que iniciarán el 16 de marzo próximo.

En este sentido, dijo que “ya hay unos temas de justicia, sobre los cuales viene trabajando la Ministra de Justicia; hay unas reformas territoriales, que se están hablando con algunos sectores políticos”.

Comentó, además, que “está el tema de la consulta previa, como una seguridad para la inversión”, también se encuentra la reforma electoral que se trabaja con el Consejo de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Congreso.

Así mismo, expresó que hay “temas que pasan por el consenso con los partidos, sin lugar a dudas, con el tema de la posibilidad de una reforma política”.

De otro lado, la Ministra Gutiérrez aseguró que el Gobierno tiene tres grandes retos.

El primero “mantener el crecimiento económico, factor que ha sido sobresaliente en Colombia”. El segundo, la “seguridad jurídica para la inversión”, y el tercero, la “estabilidad política. Y aquí no solamente hablo del Congreso, estabilidad política que debe mantenerse en el diálogo con las autoridades territoriales y en el diálogo permanente con las organizaciones sociales”.