“No se puede improvisar con la movilidad de los bogotanos” Humberto Amín

Durante el debate de sostenibilidad financiera del sistema Transmilenio y SITP, el Concejal Humberto Amín le pide al Secretario de Movilidad que no improvise sobre las nuevas condiciones de inscripción de vehículos para estar exentos de pico y placa.

El Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñan, anunció nuevos cambios en las condiciones para inscribir vehículos particulares que deseen estar exentos de pico y placa. Según el Concejal Humberto Amín, este tema se está manejando de manera improvisada, “hay una posible extralimitación de las facultades que el Decreto 749 de 2019 le confiere a la Secretaría de Movilidad para reglamentar este permiso de libre circulación”.

La razón se sustenta en el artículo No. 2 del Decreto mencionado, que requiere solamente el pago de un precio específico para acceder al beneficio, además, de allí, no se infieren nuevos requisitos que cada conductor debe cumplir para quedar exento de la restricción.

Vigencia del SOAT, revisión técnico-mecánica y pago de $2.066.200 de pesos por 6 meses son los requisitos que ya estaban previamente estipulados, pero esta semana anunciaron nuevas condiciones.

El Secretario de Movilidad dijo que va a incluir en los requerimientos puntos que aún no quedan claros, respecto a esto el Concejal concluye que, “no se entiende que tipo de trabajo social se debe realizar y si se va entregar un certificado, tampoco queda claro el direccionamiento de la prueba piloto y cómo se va a interrelacionar ese permiso con la sostenibilidad financiera del SITP”.

El cuestionamiento se da a partir de la inquietud que existe sobre el borrador de la Resolución que implementa el Decreto. Al parecer, la Secretaría buscaría desincentivar la compra de un segundo vehículo y a través del recaudo de este método, financiar el Sistema SITP. No obstante, el Concejal afirma que la medida no es una causal definitiva teniendo en cuenta que podría ser revocada después de los 6 meses. Siendo así, afirma que en este corto período no es posible evaluar los impactos de la medida y pide al Secretario Estupiñan revisar detenidamente el Decreto, sin apresurarse a informarle a la ciudadanía cambios que no están estipulados.