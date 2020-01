Parlamento de UE ratifica Acuerdo de Retirada con Reino Unido

–El Parlamento Europeo votó este miércoles de forma abrumadora en favor de aprobar el Acuerdo de Retirada entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido.

Se emitieron 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones. Aunque la entrada en vigor del acuerdo está prácticamente fuera de toda duda, después de su ratificación, el acuerdo aún debe ser «sometido a la votación final (de una mayoría calificada) en el Consejo» de la Unión Europea, dijo el Parlamento Europeo.

La votación estuvo precedida por un emotivo debate de los miembros del Parlamento Europeo, quienes dijeron adiós, algunos con palabras amorosas y cálidas, a los 41 años de permanencia de Reino Unido en el bloque comercial más grande del mundo.

Después de la votación, los parlamentarios cantaron a coro Auld Lang Syne en la cámara del Hemiciclo en Bruselas.

«Siempre los amaremos y nunca estarán lejos», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Guy Verhofstadt, parlamentario y coordinador de la legislatura de la UE para la retirada británica, dijo que «es triste ver partir a una nación, a una gran nación que nos ha dado tanto en términos culturales, económicos, políticos, incluso su sangre, en dos guerras mundiales. Es triste ver partir a un país que liberó a Europa dos veces».

También hubo voces que imaginaron un futuro en el que Reino Unido regresaría al bloque.

Verhofstadt dijo que «la votación de hoy no fue una votación a favor o en contra del #Brexit. Fue una votación en favor de un ‘brexit’ ordenado y no de uno duro. Esto no es un adiós, sino un simple ‘hasta luego'». (Información Xinhua).