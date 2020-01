Concejal Diana Diago le pone la lupa a funciones de secretarios de Gobierno y Seguridad

La concejal Diana Diago, exige conocer las funciones del secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, y el secretario de seguridad, Hugo Acero, pues no son claras y preocupa la situación de seguridad en Bogotá.

En su primer mes de gobierno no se reflejan cambios positivos, por eso es necesario conocer sus funciones y determinar si las están cumpliendo o no, ya que cifras entregadas por la Cámara de Comercio, revelan que existen problemas serios y delicados para garantizar a los ciudadanos una Bogotá segura.

De 100 hurtos de celulares diarios en la capital, se denuncia el 50%, el resto considera que es inútil hacerlo. El 25% asegura que es una pérdida de tiempo y el porcentaje restante no confía en los resultados de la justicia.

“El 35% de las personas en Bogotá han sido víctimas de un delito o tienen un conocido que lo ha sido, pero no denuncian, las personas no creen en las instituciones, no hay confianza”, explica la concejal.

Además, se suma el déficit de pie de fuerza de la policía, la ciudad tiene 233 uniformados por cada 100 mil habitantes, cuando ciudades menos pobladas como Tunja o Bucaramanga cuentan con 600 por cada 100 mil.