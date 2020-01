Diez preguntas para Daniel Quintero

Por: Juan David Escobar Cubides

El alcalde electo de Medellín- Daniel Quintero- obtuvo una votación histórica. Mil congratulaciones por ello. Esperamos que su gestión sea exitosa por el bien de la ciudad y de sus habitantes. Pero nuestra función como ciudadanos es ejercer control social y efectuar veedurías a nuestras autoridades administrativas.

Es por lo antecedente, que decidí leer y analizar con juicio su programa de Gobierno, pues es menester estar al tanto de su función; ahora, de dicho ejercicio me han surgido algunas preguntas para el mandatario, las cuales queremos exponer en esta columna.

Sea lo primero decir que las preguntas que elaboraré son inquietudes personales que pretendo realizar con el ánimo de obtener una respuesta, bien sea del alcalde o de su grupo de trabajo. Así pues, no pretendemos descalificar a nadie, ni mucho menos prejuzgar la labor- que esperamos sea próspera- del burgomaestre electo.

PRIMERO. – El alcalde Quintero ha dicho convertir a Medellín en el Valle del Software. Frente a ello queremos saber con exactitud, con qué recursos e infraestructura va a consolidar dicha propuesta. Además, quisiéramos saber cómo lo hará y cuál es el término tentativo para ello.

SEGUNDO. – El alcalde Quintero ha mencionado en sendas ocasiones llevar a cabo la primera línea del metro subterráneo. Frente a ello nos surge una inquietud: ¿Cómo pretende desarrollar esto en un espacio reducido que, creemos, no reúne las condiciones para ello? ¿Se compromete el Alcalde a garantizar el cierre financiero de las obras anteriormente mencionadas?

TERCERO. – El alcalde Quintero le ha dado apertura a un fondo económico con 4 mil millones de pesos para combatir los homicidios en la ciudad. Frente a ello- supuestamente se han visto algunos resultados- queremos saber qué efecto adverso puede devenir del fondo. Verbigracia, el incremento de los homicidios entre las bandas para ir a cobrar una recompensa. ¿Cómo nos garantiza que ello no va a ocurrir y cuál sería la cifra exacta o tentativa de disminución de homicidios que aportaría dicho fondo?

CUARTO. – El alcalde Quintero ha expresado en sus propuestas integrar las cámaras privadas con el Centro de Control Público y el SISC para darle capacidades como tanque de pensamiento. La pregunta es sencilla: ¿Con qué infraestructura logrará hacerlo? ¿Cuál es el costo de ello?

QUINTO. – El alcalde Quintero se ha comprometido a construir la Universidad del Norte, lo cual nos alegra sobremanera. ¿Garantizará la finalización de la misma y su entrada en funcionamiento en este cuatrienio? ¿Cuál es el presupuesto para llevar a cabo dicha obra?

SEXTO. – El alcalde Quintero ha prometido crear incentivos tributarios para cerca de mil personas en condiciones de pobreza. ¿En qué consisten esos incentivos? ¿En qué periodo se asignarán? ¿Cómo nos garantiza que ello no le ocasionará un detrimento patrimonial al municipio?

SÉPTIMO. – El alcalde Quintero ha dicho que conformará equipos territoriales de atención familiar integral (ETAFI) que visitarán a las familias para realizar medicina preventiva. ¿Cómo se seleccionará el personal para ello? ¿Cómo serán contratados los profesionales que integrarán los equipos? ¿Cuánto dinero cuesta llevarlo a cabo?

OCTAVO. – El alcalde Quintero ha dicho que chatarrizará y renovará la tecnología de los combustibles de los camiones, volquetas y buses contaminantes. Excelente propuesta. Pero nos preguntamos: ¿Sabe usted exactamente, señor alcalde, cuántos vehículos existen con esas condiciones en Medellín? ¿Cómo nos garantiza la efectividad de ello?

NOVENO. – El alcalde Quintero ha dicho que instalará paneles solares que reducirán las tarifas de energía y permitirán alimentar la red de la ciudad. ¿Ello está probado? ¿Quién instalará esos paneles? ¿Cuánto cuesta llevar ello a cabo?

DÉCIMO. – Por último, señor alcalde: ¿De dónde sacará el personal para la creación de nuevas empresas y cooperativas para el desarrollo del Software? ¿Está la ciudadanía capacitada para ello o usted los capacitará? Y sí es así ¿Cómo comenzará a hacerlo?

Gracias de antemano; aunque de no responderme entenderé que debe encontrarse ocupado en la ejecución de sus propuestas.

@JuanDaEscobarC.