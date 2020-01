Pastor evángelico pide 50 millones de dólares a cambio de revivir a Kobe Bryant y a su hija

un pastor de Ghana llamado Nigel Gaisie aseguró que está dispuesto a revivir a Kobe y Gianna María a cambio de 50 millones de dólares.

Según publicó Naija News, el hombre dijo: «El Señor me llevó al mundo de los espíritus; allí he visto caer a un gran hombre. El Señor me dio instrucciones de anunciar que aún no ha sancionado la muerte de este hombre [por Kobe Bryant]».

«El Señor me dijo ‘Dile a la familia de este hombre que si aceptan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitar a este hombre y su hija'», agregó.

Además aseguró que «el hombre» (Kobe Bryant) vale 500 millones de dólares, pero que el Señor le pidió solo el «10 por ciento» (o sea, 50 millones) para devolverle la vida a él y su hija.

«Sin el dinero, no puedo traerlo a él ni a su niña», aseguró.

Kobe Bryant, su hija Gianna, y siete personas, más perdieron la vida el pasado domingo, cuando el helicóptero en el que viajaban cayó en un sector de Los Ángeles.