El sendero peatonal de Monserrate estará cerrado todos los martes

Luego de que la Universidad del Bosque determinara en un estudio de carga que el sendero peatonal de Monserrate podría tener un flujo de hasta 15 mil personas, la Alcaldía de Bogotá tomó la medida de hacer labores de mantenimiento y recuperación ambiental.

Para lograr este propósito, a partir del próximo martes 11 de febrero y durante todos los martes del año el sendero peatonal del Cerro de Monserrate estará cerrado para visitantes, deportistas y feligreses.

Según indica el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, entidad encargada de la administración del sendero, la medida de cierre peatonal también aplicará de lunes a sábado después de Semana Santa, como se establece en la Resolución 365 del 2 de agosto de 2012.

El sendero estará abierto los días lunes, miércoles, jueves, viernes y fines de semana desde las 5:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

La recomendación del IDRD para los visitantes, deportistas y feligreses es que tengan en cuenta que no se permite el ingreso por el sendero peatonal de mujeres en estado avanzado de embarazo, tampoco el ingreso de animales de compañía o adultos mayores con más de 75 años, debido a la alta exigencia física que demanda el camino de subida.

También recomienda a ciudadanos y ciudadanas que si no se encuentran en óptimas condiciones de salud, usen los servicios de teleférico o el funicular.

Recomendaciones para subir por el sendero a Monserrate

El IDRD recomienda seguir estos pasos para subir de una manera segura el Cerro de Monserrate:

No detenerse durante el recorrido del sendero para evitar aglomeraciones.

Conservar siempre su derecha para subir o bajar.

No permanecer dentro del túnel falso.

Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable.

Utilizar ropa y zapatos cómodos.

Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, lo mismo que fogatas y quemas.

No se debe arrojar basura.

No portar armas.

En caso de extravíos identificar el CAI como punto de encuentro.