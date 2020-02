La carta de Timochenko al presidente Iván Duque

–El director del partido Farc Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», envió una carta al presidente Iván Duque en la cual le pide que «repare por lo ma?s sagrado que tenga, en el estado actual de Colombia, en el precipicio al que la esta?n conduciendo», tras hacer reparos especialmente por el asesinato de exmilitantes de la antigua guerrilla.



Al efecto, indica, que hoy los exguerrilleros no encuentran otra solucio?n que abandonar los espacios territoriales ETCR y buscar otro lugar donde asentarse para continuar su proceso de reincorporacio?n.

«Son desplazados forzados. Dejaron sus armas, son campesinos comu?n y corrientes, simplemente corren la misma suerte de sus pares del Choco?, Narin?o, Cauca, Putumayo o el Catatumbo», puntualiza.

El texto integral de la carta es el siguiente:

Sen?or Presidente Iva?n Duque Ma?rquez:

Termina una semana cargada de acontecimientos significativos, que dicen mucho del rumbo del pai?s y el futuro que se le avecina.

En mi parecer, la muerte violenta de que fue vi?ctima nuestro camarada Ce?sar Dari?o Herrera Go?mez, en inmediaciones del Espacio Territorial de Reincorporacio?n y Capacitacio?n de Santa Luci?a, zona rural de Ituango, en Antioquia, pone de manifiesto el cara?cter intolerable de la persecucio?n que venimos padeciendo los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

Un muchacho muy joven, sano, preocupado por su futuro econo?mico, dedicado a sacar adelante su propio proyecto productivo, termino? baleado por las mismas manos criminales que asesinaron ya una docena de exguerrilleros en esa localidad.

Diversos hechos relacionados con su asesinato obligan a meditar profundamente en lo que ocurre, no so?lo en Ituango o Antioquia, donde suman ya 25 los reincorporados vi?ctimas de homicidios a mansalva, sino en gran parte del territorio nacional. Mencionare? algunos.

La regio?n donde cae nuestra gente, tal y como lo confirman diversas fuentes, se encuentra altamente militarizada. El Eje?rcito sostiene controles permanentes.

Fui informado de que Ce?sar Dari?o no murio? en la escena de los hechos, sino que vino a fallecer cuando su cuerpo fue llevado a Ituango por sus compan?eros del ETCR. Las autoridades, que se presentaron en el lugar a los pocos minutos de los disparos, por alguna razo?n que ignoro, no dispusieron de su traslado a algu?n centro me?dico donde pudiera recibir asistencia.

Es ma?s, tambie?n me dicen que en el ETCR de Santa Luci?a, en cuanto los reincorporados se enteraron del atentado y se disponi?an a salir al lugar para ver que? se podi?a hacer por su camarada, fueron aconsejados por las autoridades para que no lo hicieran, ante la inminencia del riesgo que podi?an correr. Su seguridad no podi?a ser garantizada.

Pastor Alape, nuestro responsable por el partido en el Consejo Nacional de Reincorporacio?n, tambie?n quiso desplazarse a Santa Luci?a en cuanto conocio? de los hechos. Informaciones de prensa indican que las autoridades le pusieron de presente que correri?a peligro.

Todo eso deja un sabor amargo. Al parecer las autoridades tienen claridad en el sentido de que existe en esa zona un poder capaz de golpear por encima de todas las medidas de seguridad. Y lo que es peor, de hacerlo en la impunidad absoluta. Muy grave para su gobierno.

Hoy, los exguerrilleros no encuentran otra solucio?n, que abandonar el ETCR y buscar otro lugar donde asentarse para continuar su proceso de reincorporacio?n. Son desplazados forzados. Dejaron sus armas, son campesinos comu?n y corrientes, simplemente corren la misma suerte de sus pares del Choco?, Narin?o, Cauca, Putumayo o el Catatumbo.

Con razo?n afirma la prensa internacional que el nuestro es el pai?s con ma?s desplazados en el mundo. Tambie?n se afirmo? recientemente que teni?a el primer lugar en corrupcio?n. Y que este an?o, por cada di?a transcurrido habi?a sido asesinado un li?der social.

Claro, la Fiscali?a salio? pronto a desmentirlo con el triste argumento de que los asesinados, salvo uno, no eran li?deres sociales. Con eso le basta a las autoridades, aunque eso no cambia que exista una refinada ma?quina criminal operando en todo el pai?s y triturando colombianos.

Igual que pasa con los firmantes de la paz. Casi que les gritan que no tienen derecho a quejarse, que los esta?n matando son las disidencias, sus antiguos compan?eros. Como si en nuestra Constitucio?n y leyes se contemplara que hay unos que pueden asesinar sin que las vi?ctimas se quejen, y sin que el Estado proceda contra ellos.

En los Acuerdos de La Habana el Estado colombiano se comprometio? a rodear de numerosas garanti?as a los reincorporados. Y a los li?deres sociales y dirigentes de la oposicio?n. A todo el que ejerza la poli?tica. Es absolutamente claro que nada de eso se esta? cumpliendo.

Y las razones para ello nos la suministro? la sen?ora ministra del interior, Nancy Patricia Gutie?rrez. Para su gobierno, segu?n su dicho, el Acuerdo de Paz es una carga. Un asunto que dividio? al pai?s, que lo polarizo? al extremo. Una cuestio?n semifallida como consecuencia de que los exguerrilleros no cumplimos. Los rearmados de FARC son los u?nicos responsables de todos los males del pai?s.

Cualquiera comprende su intencio?n. Libre?monos del fardo y volvamos a la guerra total, que esa si? teni?a unidos a los colombianos y colombianas. Esa si? que no polarizaba. Para ciertos sectores del pai?s siempre hara? falta un enemigo. Y si no existe, lo inventan. Ahora la sen?ora sera? su Alta Consejera para los Derechos Humanos. Como para salir corriendo.

Tenemos ma?s claro ahora que la reto?rica internacional sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz, no hace ma?s que disimular lo que aqui? en cambio se desconoce.

Si comparamos desprevenidamente los contenidos de su poli?tica de paz con legalidad, con el texto de los Acuerdos de La Habana, el texto del Plan Marco de Implementacio?n aprobado antes de su llegada al gobierno, y los actos legislativos 01 de 2016 y 02 de 2017, adema?s del documento CONPES 3932 de 2017 que fijaron las pautas para la implementacio?n, resulta muy fa?cil corroborar que su gobierno se empen?o? en desnaturalizar los Acuerdos y evadir su cumplimiento.

¿Que? hay de la Reforma Rural Integral? ¿Que? paso? con la democratizacio?n del pai?s pactada en el punto de Participacio?n poli?tica? ¿Con el programa nacional de sustitucio?n de cultivos de uso ili?cito? El pai?s conoce de sobra cua?nto hicieron por despedazar la JEP. Y como ahora se aprestan a negar de nuevo las Circunscripciones Especiales de Paz para las vi?ctimas.

En los Acuerdos de La Habana la protesta social quedo? consagrada como un derecho inalienable de todos los ciudadanos. Ustedes han querido convertirla en una amenaza, un asunto de orden pu?blico. Estoy completamente seguro de que los colombianos y colombianas no van a dejarse arrebatar esa conquista obtenida tras muchos an?os de lucha.

A veces he pensado que usted no es completamente consciente, de la direccio?n que quieren imprimirle al pai?s los sectores que rabian con la paz y la democracia. Que se deja llevar por obra de su buena fe. Creo que no soy el u?nico colombiano que se inclina por abandonar definitivamente esa idea.

Sen?or Presidente, repare por lo ma?s sagrado que tenga, en el estado actual de Colombia, en el precipicio al que la esta?n conduciendo. Au?n es tiempo. Nosotros juramos usar u?nicamente la palabra y seguiremos fieles a ello. Lo que nunca dejaremos de hacer es trabajar por conquistar un pai?s ma?s justo, ese que se perfilo? en el Acuerdo de Paz que ya nos pertenece a todos y todas.