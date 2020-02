¿Cómo se preparan los bogotanos para el día sin carro?

Loterias

Loterías y chances del 3 de febrero en Colombia:

Cundinamarca 1820 – Serie 098

Tolima 6135 – Serie 017

DORADO

Mañana 6610 – Tarde 3125

CULONA:

Día 6389 – Noche 0740

ASTRO SOL

6722 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

9446 – Signo Tauro

PIJAO:

0305

PAISITA:

Día 1597 – Noche 6983

CHONTICO:

Día 5413 – Noche 2683

CAFETERITO:

Tarde 6303 – Noche 1221

SINUANO:

Día 4320 – Noche 0878

CASH THREE:

Día 302 – Noche 001

PLAY FOUR:

Día 1677 – Noche 7542

SAMAN:

9492

CARIBEÑA:

Día 4071 – Noche 9500

WIN FOUR:

5263

EVENING:

6067

MOTILÓN:

Tarde 5763 – Noche 6562

LA FANTÁSTICA:

Día 4331 – Noche 5343

ANTIOQUEÑITA

Día 5993 – Tarde 1178