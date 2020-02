El país debe avanzar hacia un sistema integral de protección de la vejez: Duque

“El país debe avanzar hacia un sistema de protección integral para la vejez, que parta, primero, del aumento de la cobertura y del ingreso para la mayor cantidad de los colombianos, y segundo, hacerlo con Equidad, de tal manera que los recursos de los subsidios se vayan para las personas más necesitadas”.

Así lo afirmó este miércoles el Presidente Iván Duque Márquez en entrevista a Noticias RCN del Oriente Antioqueño, en la que enfatizó que ese paso se debe dar de cara al país, de los trabajadores, de los empresarios, del Congreso y de todos los colombianos.

En ese sentido, el Jefe de Estado aseguró que la protección a la vejez “es un tema estructural, es un tema de país; esto no es caprichoso, esto no es circunstancial, esto no es coyuntural”.

Reiteró que en Colombia hay personas que están llegando a la vejez sin ningún tipo de ingreso ni de ahorro pensional, lo cual “termina incubando pobreza de largo plazo”, razón por la que es necesario avanzar en la protección de los más necesitados.

Al respecto, explicó que la primera gran tarea del Gobierno es “formalizar el empleo; y al formalizar empleo, darle cobertura de protección para la vejez a la mayor cantidad de colombianos que podamos”.

El Mandatario, además, subrayó que se requiere garantizar que los subsidios del sistema pensional lleguen realmente a quienes más lo necesitan, para que los recursos no se queden en los bolsillos de los más ricos, porque de lo contrario sería ir en contra de la Equidad.

A generar empleo digno

Frente al tema laboral, el Presidente Duque manifestó que en el país “hay mucha informalidad —del orden del 47%—”, es decir, “que las personas trabajan en el rebusque, por horas en el día y sin ningún tipo de cobertura en seguridad social”.

En ese contexto, el Mandatario dijo que el país debe mirar cómo se formalizan y cómo se les garantiza cobertura en seguridad social a las personas que trabajan por horas.

“Tenemos que buscar cómo generamos más empleo y empleos dignos en el país. A las personas que trabajan por horas, porque el trabajo por horas existe en Colombia, debemos mirar cómo las insertamos formalmente en el mercado laboral, y que puedan tener un horizonte de protección para la vejez. Eso es lo que nosotros hemos planteado”, resaltó.

Finalmente, reiteró que el gran “reto es generar empleos formales” y que, con ese propósito, el Gobierno ha sacado adelante las medidas que les han permitido a las pequeñas y medianas empresas reducir la carga de tributación, a cambio de la generación de más inversión y, consecuentemente, de más puestos de trabajo formal.