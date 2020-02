Gobierno expide permiso especial de trabajo para ciudadanos venezolanos

Desde esta semana está en vigencia la expedición del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), para aquellos nacionales venezolanos que se encuentran en el país y tengan una oferta formal de trabajo.

El Presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto 117 de 2020, que beneficiará a aquellos migrantes venezolanos, que en la actualidad se encuentran en el país y están trabajando fuera de las normas laborales vigentes o que no han podido laborar porque su situación migratoria no está definida. Incentivando así, el cumplimiento de las normas de seguridad social y el pago de impuestos.

La medida, es un Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), un mecanismo excepcional y transitorio que se otorgará únicamente a nacionales venezolanos en condición migratoria irregular, que no tengan ningún tipo de antecedentes judiciales y que cuenten con una oferta de trabajo formal.

El titular de este Permiso Especial de Trabajo podrá permanecer en el país de manera regular, recibiendo un pago formal y haciendo los respectivos aportes establecidos en la ley como lo hacen los demás trabajadores del país.

Además, permitirá reducir la presión en los sistemas de salud, educación y asistencia social, los cuales han estado impactados por el alto flujo migratorio, aseguró la titular de la cartera de Trabajo.

Es importante tener en cuenta que el trámite del permiso, solo lo puede iniciar el empleador o contratante a través de la página web: www.mintrabajo.gov.co, así lo señala el decreto.

¿Cómo realizar el trámite?

Las personas interesadas deben tener en cuenta, que este trámite, sólo se hace virtualmente, de forma gratuita y sin necesidad de intermediarios (es importante, revisar los detalles completos, ingresando a: www.mintrabajo.gov.co).

Uno de los puntos relevantes, es que el empleador o contratante deberá iniciar el trámite ante el Ministerio del Trabajo, anexando los documentos requeridos, los cuales serán revisados y validados por la entidad.

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo de la cartera de Trabajo, validará la información suministrada por el empleador y, en caso de ser aprobada, la solicitud se enviará a Migración Colombia, quien continuará con el proceso.

Una vez validada la solicitud, el ciudadano venezolano debe agendar una cita en uno de los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios de Migración Colombia acorde con los canales establecidos por esta entidad, allí verificaran que no tenga ningún tipo de antecedente judicial y que no cuente con medida de expulsión o deportación vigente. En caso de que cumpla con las condiciones establecidas, Migración Colombia podrá expedir el Permiso Especial de Trabajo. Si no cumple con las condiciones, se informará que la solicitud fue rechazada y frente a esa decisión no procederá recurso.

Es de resaltar que, por parte de Migración Colombia, resulta necesaria la expedición del acto administrativo para la implementación y operativización de este mecanismo.

Este permiso, se otorgará por el mismo período de duración del contrato ofertado y no podrá tener una duración inferior a dos meses ni superior a dos años.

Se debe tener en cuenta, que es competencia discrecional del Gobierno Nacional, autorizar la permanencia de extranjeros en el país y el cumplimiento de los requisitos, no garantiza la expedición de este permiso.

Los empleadores colombianos que contraten migrantes venezolanos están obligados a cumplir con las leyes existentes, así como con las directrices de este decreto.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) apoyará al Gobierno Nacional, en la difusión de esta medida para que empleadores, contratantes y ciudadanos venezolanos, conozcan los requisitos exigidos por la ley, para tramitar el permiso.

Es importante, visitar los canales de comunicación de la cartera de Trabajo, y de Migración Colombia, donde están disponibles los detalles completos de la documentación requerida para este trámite.