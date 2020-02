Iniciaron reuniones con gremios y plataformas digitales para regular la protección social de sus trabajadores

Con el fin de garantizar la seguridad social de las personas que prestan sus servicios en las aplicaciones digitales, el Gobierno Nacional comenzó, ayer martes, una serie de reuniones con las plataformas y representantes de los gremios, con el fin de construir un proyecto de ley para la protección de estos trabajadores.



Así lo indicó este miércoles el Consejero para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Muñoz, quien aseguró que el objetivo de la reunión era explicar que el Plan de Desarrollo, en su artículo 205, “establece que el Gobierno Nacional tiene plazo de un año para presentar un proyecto de ley, en virtud de establecer las condiciones de protección de los trabajadores que prestan un servicio a través de plataformas digitales”.

En este sentido, el parágrafo del artículo 205 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, al que hizo referencia el Consejero, determinó: “Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Ley, el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que definirá la forma de vinculación correspondiente de los actores del sector y el acceso y aporte a la seguridad social integral para las personas que presten sus servicios a través de las aplicaciones y plataformas tecnológicas”.

Con base en este mandato, el Consejero Muñoz dijo que “en la reunión del día de ayer, lo que se hizo fue convocar a las diferentes plataformas digitales y los gremios; fue una reunión a la que asistieron la Andi, la Cámara de Comercio Electrónico, la CCIT (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones), y cerca de 20 plataformas, tanto de domicilios, transporte y otro tipo de sectores, donde estamos, como Gobierno, escuchando los diferentes planteamientos y las aproximaciones que ellos tienen frente a este tema, que lo que busca es la protección en términos de seguridad social de las personas que prestan servicio a través de plataformas”.

Muñoz dejó claro que “esto no tiene nada que ver con un sector específico, ni con una plataforma en particular. Esto es para cualquier servicio que se preste a través de plataformas de economía colaborativa, en el marco de todo lo que tiene que ver con economía digital”, y añadió que “ayer no se habló de temas asociados a servicios públicos de transporte ni a otros temas”.

“Para el Gobierno es importante que todos los colombianos tengan protección social y que tengan seguridad social”, concluyó.

El Consejero agregó que la próxima semana se reunirán con representantes de quienes prestan los servicios ofrecidos a través de plataformas digitales.