Mercado Libre lanza boleta exclusiva para el Festival Estéreo Picnic

Los colombianos podrán adquirir la boleta exclusiva “Una Entrada Distinta” de Mercado Libre para uno de los eventos más importantes del continente, el Festival Estéreo Picnic.

En su undécima edición, el FEP y Mercado Libre lanzan en exclusiva 1.500 boletas que contarán con beneficios para el evento y que podrán ser adquiridas a través de la tienda oficial de la plataforma de Mercado Libre.

“Adicional a la boletería general y VIP, ahora los usuarios tendrán a su disposición “Una Entrada Distinta” de Mercado Libre, a través de la cual podrán ingresar por un acceso preferencial al Festival, además de una zona exclusiva dentro del evento, única y separada de general y VIP, baños exclusivos, entre otros beneficios. De esta manera, buscamos robustecer la oferta de productos y servicios exclusivos del FEP que ofreceremos desde nuestra plataforma a todos los interesados en asistir”, señala María Fernanda Chinchilla, Directora de Marketing en Mercado Libre.

El precio de “Una Entrada Distinta” será de $365.000 + 45.000 de servicio para la boleta individual y de $675.000 + 85.000 de servicio para el Combo, estas podrán comprarse a través de la plataforma de Mercado Libre Colombia. Los usuarios que ya hayan adquirido su boleta podrán entrar a esta novedosa experiencia realizando la diferencia de pago, antes y durante el festival.

Así mismo, por primera vez en la historia, las personas podrán adquirir entradas distintas, soluciones de transporte, preventa de licores y merchandising oficial del Festival de KOAJ. Actualmente, Mercado Libre cuenta con más de 500 tiendas oficiales de diferentes categorías, dentro de las que se destacan marcas como Play Station, Samsung, Koaj, y Marshall, entre otras.

El evento se realizará 3, 4 y 5 de abril en el Campo de Golf Briceño 18, en Sopó. Este line up estará recargado de artistas nacionales e internacionales únicos en la industria musical como Guns N’ Roses, The Strokes y The Chemical Brothers, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Paulo Londra, Nile Rodgers & Chic, James Blake, Cage The Elephant, LP, Cultura Profética, el Binomio de Oro, entre otros.

Acerca de MercadoLibre:

Fundada en 1999, MercadoLibre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A través de sus plataformas MercadoLibre.com y MercadoPago.com, ofrece soluciones para que individuos y empresas puedan comprar, vender, anunciar y pagar por bienes y servicios por internet.

MercadoLibre.com brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está entre los 50 sitios con mayores visitas del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por ComScore Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año 2007.

