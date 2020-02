No habrá restricción de pico y placa para taxis En el día sin carro y sin moto

En un parágrafo contenido en el decreto 045 del 5 de febrero de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha eliminado la restricción para el servicio público individual de pasajeros tipo taxi.

Con esta medida se espera cubrir la alta demanda de este servicio público que se presenta en la ciudad.

Durante la jornada «día sin carro» establecida en el presente decreto, a los vehículos de transporte público individual de pasajeros tipo taxi, no les aplicará la restricción señalada en el artículo 1″ del Decreto Distrital 475 de 2019 en el horario de 5:00 am a 8:00 am y de 5:00pm a 9:00 pm.