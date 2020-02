Indoamericana, novena mejor en el sector educativo según informe Misión Pymes

Loterias

Loterías y chances del 5 de febrero en Colombia:

Baloto 06 14 25 29 42 13

Revancha 04 08 22 25 28 14

Meta 6911 – Serie 125

Manizales 8805 – Serie 098

Valle 8713 – Serie 139

DORADO

Mañana 7905 – Tarde 4369

CULONA:

Día 4257 – Noche 4559

ASTRO SOL

4047 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

3235 – Signo Piscis

PIJAO:

2511

PAISITA:

Día 0808 – Noche 6677

CHONTICO:

Día 9552 – Noche 0311

CAFETERITO:

Tarde 7732 – Noche 2644

SINUANO:

Día 6352 – Noche 5587

CASH THREE:

Día 486 – Noche 056

PLAY FOUR:

Día 7765 – Noche 8814

SAMAN:

7312

CARIBEÑA:

Día 3066 – Noche 5662

WIN FOUR:

7369

EVENING:

6891

MOTILÓN:

Tarde 0052 – Noche 2217

LA FANTÁSTICA:

Día 1572 – Noche 8515

ANTIOQUEÑITA

Día 8060 – Tarde 0283