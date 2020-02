Vaya…vaya…como les gusta la plata

por Mauricio Botero Caicedo

Si algo caracteriza la izquierda es su discurso contra los ricos: no ahorran epítetos, no disimulan su desprecio, no ocultan su odio. No hay un solo discurso en que no propongan, si no la expropiación, por lo menos el aumento de los impuestos a niveles confiscatorios. Pero si uno oye el discurso y mira los hechos, se da cuenta que la distancia entre las palabras y la realidad es abismal. Vemos pues tres ejemplos de izquierdistas, que han llegado a la cima política en buena parte usando el látigo a los ricos como el trampolín para catapultarlos:

– Pablo Iglesias, cabeza del Partido Podemos en España y Vice – Presidente del Gobierno, es un izquierdista radical que no pierde oportunidad para despotricar de los ricos como la mayor lacra que haya azotado la humanidad. Hace unos meses, “Coletas” (como lo tildan sus malquerientes) adquirió con su mujer un chalet en lo que puede llegar a ser la urbanización más elegante de Madrid. La mansión, con amplios jardines, generosa piscina y espacio por doquier, le costo la friolera de cerca de 700 mil euros, unos 3.500 millones de pesos. A Iglesias y a su mujer los gustos pequeño burgueses muy probablemente les van a salir caros ya que buena parte de los electores de extrema izquierda no le van a perdonar a “Coletas” sus deslices capitalistas. Es casi una certeza que Podemos, como fuerza electoral, vea reducido su caudal de votos en el futuro.

– Bernie Sanders, la cabeza visible de los socialistas en Estados Unidos, se vio forzado a presentar su declaración de renta en dónde muestra en patrimonio liquido de por encima de 8.000 millones de pesos. Dentro de sus propiedades figuran nada menos que tres residencias, incluyendo casa en Vermont y Washington, al igual que un chalet de recreo en Massachusetts.

– La fortuna de los Kirschner es impresionante. Un diario argentino relata: “Kirchner habrá dejado el poder con una verdadera fortuna. Allá lejos quedaron los $ 7 millones que su familia declaró como patrimonio en 2003, cuando tanto ella como su marido eran intérpretes de vientos de cambio y transparencia en la función pública. Hoy, doce años después, Cristina Kirchner se ha convertido en la presidenta que más se enriqueció durante sus años de gestión. Cristina Kirchner dejará el poder con $ 64 millones, según informó ante la Oficina Anticorrupción (OA). La evolución de su riqueza que realizó La Nación a través de todas las declaraciones juradas de la mandataria permite seguir una curva que casi siempre fue ascendente. Alcanzó su pico en 2010, con un total de 80 millones, pero sufrió modificaciones por cambios en la normativa y por la muerte de Néstor Kirchner , el suceso que generó una reconfiguración en la fortuna de la familia. Más allá de las cifras oficiales, el valor real de los bienes de los Kirchner superaba en 2014 los $ 100 millones, según la cotización que realizaron diversos especialistas, ya que la mayoría de los inmuebles se informaron con valores fiscales, muy inferiores a su valor de mercado. Tampoco se contemplan dentro de las cifras oficiales, el patrimonio de sus hijos Máximo y Florencia. Los bienes de la Presidenta incluyen las propiedades heredadas en un 50% de su marido y la mitad de las acciones de las empresas. En su presentación que hizo como candidato a diputado, Máximo Kirchner declaró bienes por otros $36 millones.”