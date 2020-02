Colombia fue declarada nuevamente libre de aftosa

Loterias

Loterías y chances del 6 de febrero en Colombia:

Bogotá 2655 – Serie 291

Quindío 2588 – Serie 028

DORADO

Mañana 7448 – Tarde 3580

CULONA:

Día 3008 – Noche 7271

ASTRO SOL

8529 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

9915 – Signo Aries

PIJAO:

9869

PAISITA:

Día 3920 – Noche 9915

CHONTICO:

Día 7303 – Noche 4231

CAFETERITO:

Tarde 8588 – Noche 9717

SINUANO:

Día 6215 – Noche 0090

CASH THREE:

Día 262 – Noche 557

PLAY FOUR:

Día 0607 – Noche 8640

SAMAN:

5347

CARIBEÑA:

Día 5868 – Noche 5876

WIN FOUR:

2411

EVENING:

2207

MOTILÓN:

Tarde 7239 – Noche 1593

LA FANTÁSTICA:

Día 9130 – Noche 3533

ANTIOQUEÑITA

Día 2269 – Tarde 7176