Multarán a taxista que se negó a transportar a una familia durante el Día sin Carro

Tras conocerse un video donde un taxista se negó a transportar a una familia que iba para el sector de Banderas, tras salir de un hospital durante el pasado Día sin Carro, el Secretario de Movilidad anunció una investigación además de advertir que se le impondrá una multa al conductor.

Los hechos se registraron el pasado jueves por una pareja quien salí con su hijo de un centro asistencial, en las imágenes se logra escuchar al taxista indicando que no iría hasta Banderas porque estaba trabajando desde las 3:00 de la mañana y estaba cansado.

A lo cual, la mujer que grabó el video le pregunta ¿Entonces porqué nos paró?, y el conductor contesta que pensaba que se trataba de una carrera cerca.

La pasajera indicó que era el seundo taxi del que los bajaban y luego denunció que se trataba del vehículo TEO 606 de la compañía Taxi Express.

Además el taxista le dice a los pasajeros que tomen un Uber en tono de burla.

– Acabo de salir del hospital con mi hija y cojo el segundo taxi y me baja que por qué no va para banderas Y la solución es que coja entonces Uber!! Burlándose de que no tenemos más opcion y estamos obligados con este servicio de basura pic.twitter.com/kHO4fCIT8R

