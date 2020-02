Claudía Lopez se retractó por declaraciones en contra del exgobernador de Antioquia Luis Pérez

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se retractó en la noche del sábado a través de sus redes sociales por unas afirmaciones que había hecho en contra del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, en una entrevista concedida al diario El Colombiano.

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López, señaló que “Hace cinco años, en medio de la controversia electoral, hice afirmaciones descomedidas en contra del hoy exgobernador Luis Pérez Gutiérrez de las cuales me retracto”.

López explicó que llegó a un acuerdo con Pérez para retirar el proceso judicial “porque el asunto corresponde a diferencias políticas que deben tramitarse en ese escenario y manteniendo el respeto entre todos”.

La retractación de claudia López se da luego que en de noviembre de 2015, en una entrevista al diario El Colombiano, habría insinuado que Luis Pérez estaría inmerso en escándalos de corrupción en Antioquia.

“Esperaría que se modere, lo que pasa es que el que ha sido corrupto no deja de serlo, esa es la verdad. Me parece que no van a poder ser tan descarados, van a tratar de ser más refinados, de tener mejor apariencia de legalidad y no hay que caer en esa trampa”, señaló López en esa entrevista.