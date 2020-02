Alcaldía alerta por ferías de empleo falsas

La Agencia Pública de Empleo del Distrito Bogotá Trabaja NO está organizando ni convocando a participar en la llamada “Feria Bogotá trabaja” programada según publicidad ENGAÑOSA para el 11 de febrero en la carrera 65 n°. 03 -16 de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Todas las ferias, convocatorias, rutas de empleo, eventos, ruedas de negocios, agendas académicas, emprendimiento o exportación y demás servicios que ofrece la secretaría son GRATUITOS, y los ciudadanos pueden consultar de manera oficial y permanente los servicios y actividades, a través de la página www.desarrolloeconomico.gov.co, en redes sociales @DesEconomicoBog y/o en la Plaza de Los Artesanos ubicada en la carrera 60 n°. 63A 52.