Colombia cayó 3-1 ante Uruguay y quedó fuera de los Olímpicos de Tokio 2020

–Jugando su peor partido en el torneo, la Selección Colombia Sub 23, cayó 3-1 ante Uruguay y se despidió del sueño Olímpico de Tokio 2020.

Sin futbol, sin actitud, el combinado nacional no pudo con los charrúas que aprovec haron errores garafales de los colombianos e hicieron los goles, buenos goles.

Juan Ramírez, Juan Sanabria y José Luis Rodríguez marcaron los goles de la Celeste, mientras que Edwuin Cetré descontó por Colombia en partido disputado con la hinchada a favor en el Estadio Alfonso Lopez de Bucaramanga.

Aunque Uruguay no fue superior, presentó un planteamiento ordenado, que aprovecho los errores de la tricolor para imponerse cómodamente.

Nicolás Benedetti, quien comenzó dándole empuje a los dirigidos por Arturo Reyes, se lesionó y tuvo que abandonar el campo.

Colombia sólo logró un punto en el cuadrangular final del Torneo Preolímpico.

El técnico explicó así el resultado:

“En estas finales contra rivales muy poderosos no pudimos encontrar la senda del gol. Quedamos en deuda porque no se cumplió objetivo, pero rescato lo positivo y hubo jugadores que se hicieron visibles y presentaron durante el torneo un rendimiento acorde. Este golpe ha sido muy duro para todos nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico. Es un golpe fuerte porque había mucha ilusión a pesar de que no pudimos encontrar la line de rendimiento. El esfuerzo de los jugadores ha sido grande”.

Y agregó: “Nosotros inicialmente en lo que habíamos visto de Uruguay era un equipo que podía ser atacado por las bandas, intentamos siempre tener dos hombres abiertos, Gabriel Fuentes por u n lado y Arroyo por el otro, además de esto poder tener una buena circulación con Atuesta, Alvarado y Benedetti. Estábamos buscando primero solidez defensiva que cuando estuviéramos atacando no nos encontraran solo con dos defensores”

“A veces salen las cosas, otras nos. Esta es una Selección que trabajó durante cinco o seis meses. Sabemos que no cumplimos con el objetivo, pero prefiero centrarme en las cosas positivas, como el nivel de algunos jugadores, que intentaron hacer el trabajo y dieron hasta la última gota de sudor”, concluyó Reyes.

COLOMBIA 1

Técnico: Arturo Reyes.

Jugadores: Esteban Ruiz; Ánderson Arroyo, Carlos Terán, Willer Ditta, Eddie Segura (Ricardo Márquez, 46’), Gabriel Fuentes; Jaime Alvarado, Eduard Atuesta (Johan Carbonero, 64’), Nicolás Benedetti (Luis Sandoval, 29’), Jorge Carrascal y Edwuin Cetré.

Goles: Edwuin Cetré (77’).

Exulsado: Luis Sandoval (50’).

Figura: ninguno.

URUGUAY 3

Técnico: Gustavo Ferreyra.

Jugadores: Cristopher Fiermarin; José Luis Rodríguez, Emanuel Gularte, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Manuel Ugarte (Francisco Ginella, 85’), Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Diego Rossi, Juan Ignacio Ramírez (Joaquín Piquerez, 45) y Federico Viñas.

Goles: Juan Ignacio Ramírez (27’), Juan M. Sanabria (52’) y José Luis Rodríguez (60’).

Figura: Rodríguez.

Estadio: Alfonso López, Bucaramanga. / Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador). / Asistentes arbitrales: Bayron Romero y Ricardo Baren (ecuatorianos). /Asistencia: 25.000 aficionados.