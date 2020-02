Estos son los ganadores de los Óscar 2020; «Parasito», la mejor

–«Parásito», fue la gran ganadora de los premios Óscar de la Academia entregados este domingo en la 92 edición. Se quedó con las estatuillas de Guión Original, Mejor Director y Mejor Película, entre otras. Renée Zellweger y Joaquin Phoenix fueron los Mejores Actores Principales.

En el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) fueron repartidas las estatuillas de oro en un total de 24 categorías.

Estos son los que se han llevado el prestigioso premio este año:

-Mejor película: ‘Parásitos’

-Mejor director: Bong Joon Ho, por ‘Parásitos’

-Mejor actriz: Renée Zellweger, por ‘Judy’

-Mejor actor: Joaquin Phoenix, por ‘Joker’

-Mejor actriz de reparto: Laura Dern, por ‘Historia de un matrimonio’

-Mejor actor de reparto: Brad Pitt, por ‘Érase una vez… en Hollywood’

-Mejor película extranjera: ‘Parásitos’ (Corea del Sur)

-Mejor edición: ‘Ford v Ferrari’

-Mejor edición de sonido: ‘Ford v Ferrari’

-Mejor mezcla de sonido: ‘1917’

-Mejor canción original: ‘(I’m gonna) Love Me Again’, de Elton John y Bernie Taupin, en ‘Rocketman’

-Mejor banda sonora: ‘Joker’, compuesta por Hildur Gudnadottir

-Mejor guion original: ‘Parásitos’, escrito por Bong Joon Ho

-Mejor guion adaptado: ‘Jojo Rabbit’, escrito por Taika Waititi

-Mejor diseño de producción: ‘Érase una vez… en Hollywood’ (‘Había una vez en Hollywood’, en América Latina)

-Mejor documental: ‘American Factory’

-Mejor cortometraje: ‘The Neighbors’ Window’, de Marshall Curry

-Mejor documental corto: ‘Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)’

-Mejor cortometraje animado: ‘Hair Love’

-Mejor película animada: ‘Toy Story 4’

-Mejor fotografía: Roger Deakins, por ‘1917’

-Mejores efectos visuales: ‘1917’

-Mejor diseño de vestuario: Jacqueline Durran, por ‘Mujercitas’

-Mejor maquillaje: ‘Bombshell’ (‘El escándalo’)