Gobierno nacional busca la manera de evacuar colombianos en Wuhan

La Cancillería colombiana anunció esta tarde que ya fue conformado un grupo de trabajo compuesto por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa, con el objeto de identificar y encontrar alternativas para trasladar a los colombianos en la ciudad de Wuhan, China.

Según la entidad, se espera resolver esta situación con prontitud, si bien no es la manera más rápida, ante los permisos especiales de sobrevuelos por diferentes países y la posibilidad de escalas.

La cancillería señaló que:

Como se informó previamente, debido a que no se expidieron las autorizaciones del gobierno chino, no fue posible la evacuación prevista el 5 de febrero por vía terrestre de los connacionales que se encuentran en Wuhan (China), hacia otra provincia de dicho país que no esté cerrada por la cuarentena generada por la presencia del novel coronavirus.

Ante esta situación, la Cancillería informa que se ha conformado un comité de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa, para definir alternativas que permitan el traslado aéreo de los colombianos en el menor tiempo posible.

Si bien no es la opción más inmediata, debido a que requiere de la consecución de permisos especiales de sobrevuelos por diferentes países, e incluso posibles autorizaciones para escalas debido a la distancia, estamos enviando las solicitudes pertinentes a varias naciones, para determinar así la ruta de evacuación de nuestros connacionales.

Vale la pena mencionar que el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue muy atento a las necesidades de los colombianos en Wuhan y las ciudades vecinas sometidas a cuarentena.

El Gobierno Nacional continúa trabajando con compromiso en la atención a esta situación y en cuanto tengamos mayor información sobre el traslado y sus detalles logísticos, la estaremos informando a los connacionales y a la opinión pública.