Socializarán nueva normativa para el registro de alimentos para animales en el país

A partir del 12 de febrero, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, iniciará el ciclo de socializaciones de la Resolución 61252, por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de los fabricantes e importadores de alimentos para animales, así como los requisitos y el procedimiento para el registro de alimentos para animales.

La nueva normativa elimina requisitos para el registro de productos, reduce tiempos de respuesta, implementa el registro automático de fabricantes e importadores de alimentos para animales, lo que facilita el trámite a los usuarios.

Las socializaciones iniciarán este miércoles, 12 de febrero, a las 9:00 a.m. en las Oficinas del ICA en Bogotá. También tendrán lugar en Medellín, Bucaramanga y Cali, los días 13, 19 y 20 de febrero, respectivamente.

Bogotá, 12 de febrero de 2020. ICA, Oficinas Nacionales. Auditorio Colombia.Hora: 9:00 a.m. -12 m.Medellín, 13 de febrero de 2020. Edificio San Fernando Plaza, torre 2 piso 9. Carrera 43ª No. 1-50Hora: 9:00 a.m.- 12m.Bucaramanga, 19 de febrero de 2020. Hotel Chicamocha. Calle 34 No. 31-24- Hora: 9:00 a.m. – 12 m.

Cali, 20 de febrero de 2020. Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali-Yumbo.

Hora: 9:00 a.m. -12pm.

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse al teléfono: 3323700 ext 1220, 1222, 1233 o al correo electrónico: inocuidad.insumosvet@ica.gov.co; e inscribirse aquí.