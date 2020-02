Capturaron a los máximos cabecillas de ‘Los Puntilleros’ en Meta y Vichada

Loterias

Loterías y chances del 10 de febrero en Colombia:

Cundinamarca 1422 – Serie 122

Tolima 4467 – Serie 059

DORADO

Mañana 1705 – Tarde 8050

CULONA:

Día 8766 – Noche 1214

ASTRO SOL

4172 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

9634 – Signo Sagitario

PIJAO:

9937

PAISITA:

Día 2992 – Noche 7814

CHONTICO:

Día 1021 – Noche 9004

CAFETERITO:

Tarde 0859 – Noche 5753

SINUANO:

Día 9849 – Noche 7135

CASH THREE:

Día 926 – Noche 963

PLAY FOUR:

Día 3900 – Noche 8642

SAMAN:

5853

CARIBEÑA:

Día 8778 – Noche 6166

WIN FOUR:

4326

EVENING:

0921

MOTILÓN:

Tarde 0489 – Noche 6064

LA FANTÁSTICA:

Día 1867 – Noche 3255

ANTIOQUEÑITA

Día 4832 – Tarde 1669