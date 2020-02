Concejal Luz Marina Gordillo repudió aborto a bebé de siete meses de gestación

La concejal Luz Marina Gordillo rechazó de manera tajante el vil acto que conllevó a la perdida de la vida de Juan Sebastián, una criatura en su séptimo mes de gestación. La cabildante advirtió que «no deja de llamar la atención que las instituciones distritales sean quienes promuevan el aborto de forma indiscriminada».

El caso conocido como feticidio, tiene en estupor a la ciudadanía bogotana y al país en general porque ha suscitado el pronunciamiento de la Secretaria de la Mujer e inclusive declaraciones de la alcaldesa Claudia López, en un medio local radial donde dijo: Estar en favor de una “despenalización plena”

Para la Concejal del Partido Liberal, es doloroso ver a entidades tales como Profamilia, y la Secretaria de la Mujer en Bogotá, que no salgan en defensa de la vida del bebe en gestación y se escuden en la salud mental para practicar un aborto, sin cumplir con las tres causales contempladas por la Corte Constitucional en el año 2006.

La concejala del Partido liberal, aclara que el bienestar de una persona no está por encima de los derechos de otra. La Secretaria de la Mujer aduce a las barreras socioculturales e institucionales que impiden el goce y el derecho fundamental de la mujer. Pero “las dos vidas valen demasiado para no ser negociadas”. Excepto si un caso en particular y aislado está dentro de las tres causales de la sentencia proferida por la Corte.

“La salud plena de la madre, su dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad”. No deben estar ligados al crimen de una criatura en gestación.