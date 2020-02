Alcaldesa Claudia Lopez: Peñalosa fue el que subió $100 el pasaje de Transmilenio; a nosotros nos tocó hacer el anuncio

–Frente a la reacción que produjo el incremento de 100 pesos en el pasaje de Transmilenio a partir del 2 de marzo, la alcaldesa Claudia López advirtió que fue su antecesor Enrique Peñalosa el que tomó la decisión y que a ella le «tocó» hacer el anuncio sobre el incremento.

Según la funcionaria, la Administración anterior de Enrique Peñalosa «subió de facto $100 Transmilenio en Diciembre, pero no lo anunció».

«Hoy nos tocó hacer el anuncio», precisó la alcalde en su cuenta en Twitter, destacando a renglón seguido que «incluimos 3 cambios: NO subir la tarifa a 750.000 usuarios SISBEN, mayores y en discapacidad y ampliar el tiempo gratuito de transbordo de 95 a 110 minutos».

Frente al hecho cumplido, Claudia López subrayó: «TENEMOS que mejorar su calidad este año así: no cobrar el aumento a los usuarios más pobres para no afectar su ingreso y no perder usuarios, ampliar 21 estaciones, bajar el hurto y el acoso a mujeres en el sistema, y renovar la flota para bajar contaminación».

Además reseñó que «la solución de fondo para no depender solo de Transmilenio y mejorar la calidad de viaje en transporte público es hacer la Red de Metro Regional, pero eso demora 12 años. Asi que por ahora tenemos que seguir mejorando el servicio, la frecuencia y seguridad en Transmilenio y SITP».

En respuesta a un trino del concejal de Centro Democrático Andrés Forero en el cual afirmó: «Celebramos que la alcaldesa @ClaudiaLopez haya adoptado nuestra propuesta de aumentar el tiempo de transbordo en el transporte público, pasándolo de 95 a 110 minutos. Esta medida representa un gran alivio para los usuarios que hoy están pagando dos pasajes por viaje», la jefe del gobierno Distrital precisó:

«Así es. Esa propuesta de ustedes y varias bancadas del Concejo pudimos incluirla. Así logramos NO subirle la tarifa a más de 750.000 usuarios SISBEN, adultos mayores y en discapacidad, y además ampliar el tiempo de transbordo gratuito, lo cual es un gran alivio para los usuarios».

Lo cierto es que a partir del 2 de marzo, las tarifas de Trasmilenio y del Sitp quedará así:

-$2.500 servicio troncal

-$2.300 servicio zonal