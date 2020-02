Maestra se quedó sin empleo tras jugarle pesada broma a inocente niña

Una maestra de un kínder privado en Monterrey – México, le hizo una broma muy pesada a una de sus pequeñas alumnas y luego publicó el video en la red social TikTok.

En la grabación se puede ver cómo la docente aparentemente va dar una lección a sus alumnos, “El día de hoy tenemos una botella con…”, a lo que los menores responden, “agua”.

Luego la maestra menciona, “Meghan va a ver cómo se ve la moneda debajo de la botella”, en ese momento un niño pone algo sobre la mesa y la profesora lo empuja y le dice, “Vete a sentar”, después prosigue, “Ponemos la moneda aquí, la botella encima y vemos cómo se ve la magia. Meghan, ¿quieres ver cómo se ve la magia?”.

La pequeña, que todo el tiempo está sonriente, acerca su cara a la botella para ver la moneda, acto seguido, la profesora aprieta el envase y un chorro de agua empapa a la menor.

? INDIGNANTE ? Una maestra del Instituto Santa Fe en Monterrey le jugó esta ‘broma’ a una niña de 5 años. La escuela separó a Dariella Flores de su cargo y será demandada. ¿Qué harías su fuera tu hijo? Solo de pensarlo ya me enojé!!!! ?pic.twitter.com/nIZcJwIkcK — Arturo González Orduño (@ArturoG_Orduno) February 8, 2020

En ese momento la profesora se carcajea de la pequeña, quien parece confundida, y luego los demás niños comienzan a reírse. La mujer que está grabando, le grita a la niña, “voltea Meghan”.

La grabación se hizo viral, y la maestra fue identificada como educadora del Instituto Santa Fe en Monterrey.

Más tarde, la institución académica emitió un comunicado por medio de su cuenta de Facebook, en el que mencionan que la mujer ya no laboraba con ellos, “La persona que aparece en el video no forma más parte de nuestro instituto y ha sido denunciada ante las autoridades competentes, habiéndose ejecutado las medidas, surgidas a raíz de las acciones de esta persona, mismas que reiteramos no van a lineadas a nuestra filosofía institucional”.