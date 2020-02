La caleña Vivi Lazar lanza su nuevo sencillo “La Mala”

El sencillo cuenta la historia de una mujer enamorada quien no es aceptada por su suegra, una historia con la que muchos se podrán identificar.

Vivi Lazar, es una caleña con más de 20 años de experiencia musical. Fue cantante del reconocido grupo D`Cache y la Orquesta Canela. Fue bailarina del grupo de baile “Swing Latino”con el cual ganó el primer puesto en la modalidad de cabaret en el Festival Mundial de salsa en el 2000.

Ha trabajado como docente de música en varias instituciones de Cali y en el año 2009 Gilberto Santa Rosa invita a la Orquesta Femenina D`Cache para ser la agrupación acompañante del show llamado «ELLAS» en el que Vivi Lazarparticipó durante 7 años como corista y flautista y con el cual visitaría países como Estados Unidos, México, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, solo por mencionar algunos de sus logros.

En el año 2017 Vivi decide lanzar su carrera musical como solista con los singles “Porque te vas”,una balada de José Luis Perales, e “Inolvidable”de Laura Pausini y para este 2020 decide lanzar su primer sencillo original llamado “La Mala”. La artista caleña busca materializar en su proyecto artístico su pasión por los ritmos latinos fusionados con beats de música urbana, folclórica y tropical como un sello de su sonoridad.

“La Mala nace de la idea de hacer canciones con las historias no contadas del diario vivir y que son muy frecuentes tanto en mujeres como en hombres, esas cosas que nos pasan a todos y de las cuales poco se habla y esta canción cuenta la historia de una mujer enamorada a la cual su suegra no la quiere ni la acepta y eso es algo que a muchos nos ha pasado”,comento la caleña.

El sencillo fue escrito y producido por Hugo Burbano y se basó en la experiencia de amigos y familiares que han tenido problemas con la suegra. El video se grabó en un parque llamado la Horqueta en la ladera del barrio Siloé en Cali y se requirieron de 50 extras, todos habitantes de este barrio. Los protagonistas del video son algunos actores naturales y también se contó con la participación de los actores caleños Isabella Franco y Linderman Herrera.

El video fue dirigido por Alexander Molina y Cristian Bustos con el acompañamiento de Vivi Lazar y Hugo Burbano. “La Mala”significa el lanzamiento oficial de mi carrera como solista. El impacto que la letra y el ritmo han tenido en las personas me tiene muy emocionada, me hace sentir que estoy pisando mi primer peldaño con paso firme lo que me impulsa a seguir avanzando hasta lograr que mi música llegue a todas las generaciones.”,agregó Vivi

En la actualidad Vivi se prepara para lanzar su álbum completo en solitario el cual será lanzado en el segundo semestre del año.