Embajador en Uruguay salva responsabilidad frente al laboratorio de coca que operaba en su finca en Guasca

–Fernando Sanclemente Alzate, embajador de Colombia en Uruguay, salvó su responsabilidad frente al laboratorio de producción de cocaína descubierto en la finca de propiedad de la familia en el municipio de Guasca, en el departamento de Cundinamarca.

El diplomático afirmó en un comunicado publicado por la cancillería colombiana que es ajeno de responsabilidades en el manejo, participación y/o injerencia en el predio, propiedad de la sociedad «Las Colinas de Guasca Ltda».

En el documento, se hacen las siguientes precisiones:

El Embajador de Colombia ante la República Oriental del Uruguay, Fernando Sanclemente Alzate, se permite informar de los acontecimientos ocurridos ayer, miércoles 12 de febrero de 2020, en una finca en el municipio de Guasca, donde la familia Sanclemente forma parte de la sociedad propietaria.

Esta es una propiedad que ha estado en manos de la familia del embajador Fernando Sanclemente Alzate desde hace 44 años y que se ha dedicado en el pasado a la cría de caballos de carrera, lechería y cría de ganado Angus, entre otros.

En 1987 se constituyó una Sociedad con la Familia Spiwack, propietaria de la Organización DANN, quedando cada una de las familias con el 50% de la participación sobre la misma.

Antes de asumir como Embajador, el Representante Legal de la Sociedad “Las Colinas de Guasca Ltda” era el actual embajador Fernando Sanclemente Alzate. Hoy por hoy, esa representación legal está en cabeza de su hermano, Gilberto Sanclemente Alzate.

Desde el 15 de junio de 2017 hasta junio de 2020, la Sociedad “Colinas de Guasca Ltda” ha entregado en arriendo un globo de terreno de 36 fanegadas de la Finca en cuestión.

En el día de ayer, miércoles 12 de febrero, se informó al embajador Fernando Sanclemente Alzate, que sobre las 8:30 am se había realizado un allanamiento en la Finca por parte de Estupefacientes; quienes inspeccionaron bodegas, pesebreras, oficinas y en la parte alta de la Finca, en el bosque encontraron presuntamente droga.

Así mismo, se adelantaron unas explosiones en el bosque que las autoridades están investigando, y que provocaron un incendio que se pretende controlar.

Las autoridades también han informado que hay cuatro capturados hasta el momento.

La sociedad «Las Colinas de Guasca Ltda» no ha tenido acceso a la documentación y/o acta que contiene los pormenores de la diligencia y en consecuencia no ha podido pronunciarse con los suficientes elementos de juicio sobre el particular.

La familia Sanclemente y la Organización DANN se sienten sorprendidos y víctimas de los eventuales hallazgos, y en consecuencia prestarán como corresponde todo el apoyo que demanden las autoridades para esclarecer esta penosa situación.

El Embajador Fernando Sanclemente Alzate se encuentra en ejercicio de sus funciones desde el pasado 21 de marzo de 2019 y por lo tanto está ajeno de responsabilidades del manejo, participación y/o injerencia del predio propiedad de la sociedad «Las Colinas de Guasca Ltda».

Dado en Montevideo a los 13 días del mes de febrero de 2020.