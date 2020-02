Granjas avícolas con fines comerciales de Guainía fueron certificadas por el ICA como bioseguras

Loterias

Loterías y chances del 13 de febrero en Colombia:

Bogotá 9159 – Serie 109

Quindío 2395 – Serie 034

DORADO

Mañana 2625 – Tarde 6483

CULONA:

Día 7587 – Noche 9263

ASTRO SOL

0306 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

9824 – Signo Leo

PIJAO:

0576

PAISITA:

Día 4910 – Noche 2064

CHONTICO:

Día 1940 – Noche 8665

CAFETERITO:

Tarde 8449 – Noche 5161

SINUANO:

Día 7832 – Noche 3564

CASH THREE:

Día 277 – Noche 311

PLAY FOUR:

Día 9418 – Noche 0376

SAMAN:

7762

CARIBEÑA:

Día 4987 – Noche 3216

WIN FOUR:

9378

EVENING:

9874

MOTILÓN:

Tarde 9096 – Noche 6894

LA FANTÁSTICA:

Día 1445 – Noche 7630

ANTIOQUEÑITA

Día 7347 – Tarde 6685