Víctimas piden exclusión del General (r) Mario Montoya de la JEP

–La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que estudiará la solicitud, por parte de las víctimas, de activar el procedimiento adversarial y enviar al general retirado Mario Montoya Uribe a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) o de excluir al compareciente de la jurisdicción.

El anuncio lo hizo al terminar la versión del general Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, realizada dentro del caso 3, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», más conocido como “falsos positivos».

Aunque la audiencia fue reservada, en ella participaron representantes de las víctimas, que expresaron su rechazo a las afirmaciones que hizo el general retirado en desarrollo de su declaración ante la JEP.

Entre otras cosas destacaron el pronunciamiento que hizo sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate dentro del caso 3.

A la pregunta de una magistrada sobre cómo creía Montoya que se podría evitar en el futuro la repetición de falsos positivos, Montoya sostuvo que el problema era la falta de profesionalización del Ejército, que está formado por personas de las clases sociales más bajas.

Y agregó: “Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los de estratos 2,3 y 4. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil doctora, por más que usted enseñe, instruya (…) Para que eso no se repita, se debe mejorar la calidad humana, que el servicio sea obligatorio, para todos”.

De otro lado, afirmó: «Yo exigí resultados operacionales, yo exigí operaciones, no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar, ni que me enteré que habían matado. El Batallón le informa por un radiograma a la Brigada, a la División y a mí me llegaba el reporte: hubo una operación y estos fueron los resultados».

Las víctimas pidieron abiertamente la exclusión del general Montoya de la JEP.

La Sala de Reconocimiento informó en un comunicado que en esta primera etapa de contribución a la verdad y determinación de los hechos y conductas, contrastará la versión del general (r) Montoya Uribe junto con los informes, otras versiones, las observaciones de las víctimas y todo el acervo probatorio del caso 3.

Al término de la intervención del general en retiro los representantes judiciales, de las 47 víctimas que hicieron presencia en la versión, se abstuvieron de formular preguntas y le solicitaron a la Sala activar el procedimiento adversarial y remitir al compareciente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP o que se le inicie un proceso de exclusión de la jurisdicción, ya que a juicio de las víctimas el compareciente no aportó a la verdad y hay un proceso de desgaste de la justicia transicional.

«Dicha solicitud será estudiada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento», subrayó.

?También los representantes de las víctimas le solicitaron a la Sala la intervención de dos víctimas directas de falsos positivos pero los magistrados recordaron las reglas establecidas en el auto 80 de 2019, que indica que durante las versiones en el caso 3 las víctimas podrán intervenir a través de sus abogados. Además, la Sala recordó que el momento procesal de intervención de las víctimas, en esta etapa inicial, es en la audiencia pública de observaciones.

Terminada la diligencia de versión del general (r) Mario Montoya, los magistrados instalaron una diligencia de observaciones para la intervención de las víctimas sin la presencia del compareciente. Sin embargo, las víctimas se abstuvieron de presentar sus observaciones a la versión por la ausencia del general en retiro. En los próximos días otros integrantes de la fuerza pública serán llamados a rendir su versión dentro del caso 3.

Avance del caso 3 en la JEP

A la fecha, dentro de este caso se han realizado 215 versiones, 169 versiones orales y 46 escritas. Además, otros generales del Ejército Nacional han rendido su versión: el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez» (Bajes) y el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.

Dentro de este mismo caso, la Sala de Reconocimiento de la JEP también ordenó las versiones de otros cuatro generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército y del general en retiro Guillermo Quiñonez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército.

Además de los generales que ya están compareciendo ante la JEP, han rendido versión 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de Coronel.