Alias Bryan, máximo cabecilla de “los rastrojos”, habría sido abatido en Venezuela

–Fuerzas conjuntas del ejército venezolano allanaron un centro de operaciones del grupo narco paramilitar de “los rastrojos”, en Boca de Grita, frontera Colombiana de Puerto Santander y alias Bryan, máximo cabecilla de la banda criminal, habría sido abatido.

Según la información proveniente de la vecina república, más de 100 hombres armados huyeron a Colombia por la trocha la Piragua.

Tras los graves incidentes, las autoridades venezolanas determinaron cerrar la frontera con Colombia en esta zona.

“Hay fuertes rumores en Puerto Santander y Boca de Grita, que alias Bryan jefe de los Rastrojos, fue dado de baja junto a alias Camaleón jefe de escuadra, en los operativos realizados el día de hoy por autoridades del gobierno venezolano”, reseña en su cuenta en Twitter Wilfredo Cañizares, habitante de la frontera.

Reporta que aviones y helicópteros militares venezolanos sobrevolaron Boca De Grita en la frontera venezolano-colombiana luego de intensos combates entre el ejército venezolano y la pandilla colombiana rostrojos.

La peligrosa situación provocó pánico y la huida de los habitantes:

Footage shows people running across the bridge between Venezuela and Colombia into Puerto Santander after heavy clashes between the Venezuelan army and the rastrojos group broke out in Boca de Grita #Venezuela #Colombia pic.twitter.com/9rH8QN2fJR

— CNW (@ConflictsW) February 15, 2020