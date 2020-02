DERECHOS DEL QUE ESTÁ POR NACER Y ¿EL ABORTO ES NEGOCIO?

Loterias

Loterías y chances del 15 de febrero en Colombia:

Baloto 05 08 10 13 20 08

Revancha 03 27 35 39 42 15

Boyacá 2303 – Serie 233

Cauca 6796 – Serie 112

DORADO

Mañana 3334 – Tarde 6208 – Noche 6220

CULONA:

Día 8571 – Noche 7814

ASTRO SOL

7471 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

1649 – Signo Libra

PIJAO:

4373

PAISITA:

Día 3429 – Noche 2785

CHONTICO:

Día 2853 – Noche 7928

CAFETERITO:

Tarde 4011 – Noche 8007

SINUANO:

Día 0915 – Noche 5380

CASH THREE:

Día 336 – Noche 137

PLAY FOUR:

Día 1791 – Noche 8676

SAMAN:

6836

CARIBEÑA:

Día 4210 – Noche 1246

WIN FOUR:

4388

EVENING:

2832

MOTILÓN:

Tarde 0827 – Noche 6964

LA FANTÁSTICA:

Día 7840 – Noche 6591

ANTIOQUEÑITA

Día 7445 – Tarde 7878

Paisa Lotto

6887