Ciclista Egan Bernal ganó premio Laureus, a Revelación Mundial de 2019

El ciclista colombiano de veintitrés años Egan Arley Bernal Gómez fue reconocido este lunes con el Premio Laureus 2020 al deportista Revelación del Año, durante la gala que tuvo lugar en el Verti Music Hall de Berlín.

Bernal, primero nacido en su país y primer latinoamericano que gana el Tour de Francia, celebró el reconocimiento a través de un mensaje grabado en vídeo al no encontrarse presente en la gala.

«Es un placer estar nominado y ganarlo. Es un gran resultado para mi carrera. Estoy muy feliz. Es algo que no voy a olvidar. Espero ganarlo de nuevo en el futuro», señaló Bernal con el trofeo en la mano.

Egan Bernal competía para dicho galardón junto a Bianca Andreescu (Tenis), Coco Gauff (Tenis), Japón (Rugby), Andy Ruiz (Boxeo) y Regan Smith (Natación).

Durante la temporada 2019, Bernal no solo celebró el título del Tour de Francia, ya que también se quedó con el primer lugar en la París-Niza, Tour de Suiza y la clásica italiana de la Gran Piemonte.

El ciclista nacido en Zipaquirá se convierte de esta manera en el segundo colombiano que gana un Premio Laureus debido a que en en 2002, el piloto Juan Pablo Montoya logró el reconocimiento en la categoría de ‘Promesa Mundial del año’ luego de haber debutado en la Fórmula 1 con la escudería Williams en 2001.

En la categoría masculina, el premio al mejor deportista del 2019 fue compartido entre el piloto británico de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, y el futbolista argentino, Lionel Messi. En la nominación también se encontraban los españoles Rafael Nadal y Marc Márquez, el estadounidense Tiger Woods y el keniano Eliud Kipchoge.

Congratulations @eganbernal winner of @LaureusSport's "Breakthrough of the Year" Award, recognising an incredible year for @TeamINEOS

The first EVER Latin American to win @LeTour. Its youngest victor since 1909

The young star won the sporting world's hearts in 2019 #Laureus2020 pic.twitter.com/P8YJQNR4zd

— INEOS (@INEOS) February 17, 2020