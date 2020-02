Cortes de agua para este martes 18 y miércoles 19 de febrero en Bogotá

Loterias

Loterías y chances del 17 de febrero en Colombhia:

Cundinamarca 6405 – Serie 174

Tolima 1422 – Serie 063

DORADO

Mañana 8674 – Tarde 4482

CULONA:

Día 7419 – Noche 1872

ASTRO SOL

4309 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

6012 – Signo Escorpión

PIJAO:

8789

PAISITA:

Día 8051 – Noche 7268

CHONTICO:

Día 1894 – Noche 4560

CAFETERITO:

Tarde 2169 – Noche 1324

SINUANO:

Día 7676 – Noche 3301

CASH THREE:

Día 363 – Noche 794

PLAY FOUR:

Día 7996 – Noche 5020

SAMAN:

4060

CARIBEÑA:

Día 8100 – Noche 3674

WIN FOUR:

8016

EVENING:

1979

MOTILÓN:

Tarde 1729 – Noche 6416

LA FANTÁSTICA:

Día 2507 – Noche 9556

ANTIOQUEÑITA

Día 8228 – Tarde 8081