El ESMAD debe utilizarse como último recurso: Samir Abisambra

El Concejal por el Partido Liberal, Samir Abisambra, señaló que es necesario un nuevo enfoque táctico para manejar a las multitudes y las protestas que esté basado en la comunicación y seguimiento para impedir el vandalismo particularmente en el Sistema de Transmilenio.

En medio de la continuación del debate citado para este martes 18 de febrero por la bancada del Partido Liberal sobre la operación del ESMAD en la ciudad, el Concejal de Bogotá, Samir Abisambra, aseguró que lo primero que debe establecer la Administración Distrital antes de llevar a cabo el protocolo, es determinar ante qué forma de protesta social se encontrará para saber cómo actuar sin necesidad de desgastar innecesariamente la fuerza disponible.

“Realmente el paro del 21 de enero de 2020 fue una movilización y toma de instalaciones con riesgo de enfrentamiento violento, de hacerse este discernimiento se hubiera evitado el desgaste de la Fuerza Disponible de la Policía Nacional que tuvo como resultado 11 policías heridos y el hurto de radios oficiales y prendas de la policía. El ESMAD es la fuerza especializada para contener las acciones desaforadas o de vandalismo” manifestó el Cabildante.

Sumado a esto Abisambra cuestionó a quienes abogan por el desmonte del ESMAD sobre el proceder de los actores que intervienen para garantizar la protesta social pacífica, señalando que los actores son los Grupos de manifestantes, Autoridades Competentes y la Policía quienes dialogan, concertan y negocian para promover la convivencia ciudadana y disuadir el accionar violento, además aseguró que, el ESMAD no está para provocar a los manifestantes, sino que es una fuerza de disuasión y contención que debe estar lista para utilizarse cuando sea estrictamente necesario.

“La Alcaldía no debe decir que el ESMAD no saldrá ya que esta fuerza debe actuar oportunamente como garante del derecho a la protesta social pacífica, incluso, la protección de los derechos y libertades de quienes no son parte de las manifestaciones”, señaló.

Para el Honorable Concejal, es necesario que el último recurso no se convierta en el primer recurso, y para ello es importante el papel que puede desempeñar la comunicación entre los manifestantes, las autoridades locales y de policía en la gestión adecuada de concentraciones en las manifestaciones pacíficas. Teniendo en cuenta que el diálogo puede ayudar a prevenir problemas y a encontrar soluciones antes de que se produzcan los disturbios, determinando el mejor recorrido posible para la manifestación y encontrando el equilibrio adecuado entre los intereses enfrentados de los manifestantes y de otras partes.

El Cabildante finalizó señalando que es importante promover desde la educación la enseñanza del derecho a la movilización y la protesta social pacífica, no para limitarla sino para erradicar la violencia; y que es necesario que se visibilice de manera proactiva las actividades que realiza el Distrito para que los ciudadanos tengan un concepto favorable del actuar de las instituciones.