Concejal Óscar Ramírez califica protocolo para las manifestaciones de «improvisación mediática»

Loterias

Loterías y chances del 18 de febrero en Colombia:

Cruz Roja 9854 – Serie 256

Huila 9310 -Serie 103

DORADO

Mañana 7142 – Tarde 3774

CULONA:

Día 7380 – Noche 7767

ASTRO SOL

5672 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

3931 – Signo Libra

PIJAO:

3839

PAISITA:

Día 3509 – Noche 0836

CHONTICO:

Día 4388 – Noche 6907

CAFETERITO:

Tarde 7032 – Noche 5532

SINUANO:

Día 5855 – Noche 9799

CASH THREE:

Día 929 – Noche 062

PLAY FOUR:

Día 3910 – Noche 8123

SAMAN:

0263

CARIBEÑA:

Día 5794 – Noche 1479

WIN FOUR:

6690

EVENING:

4771

MOTILÓN:

Tarde 0654 – Noche 6304

LA FANTÁSTICA:

Día 7470 – Noche 9444

ANTIOQUEÑITA

Día 9558 – Tarde 7159